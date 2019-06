Mesa promete relación plena con EEUU y romper con Maduro

El candidato a la Presidencia de CC anticipó que si gana llamará a una consulta para cambiar a los magistrados. Para el ministro de Comunicación quiere gobernar como en la época de Goni

Rafael Veliz

Planteó una visión pragmática en el escenario internacional. El expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, aseguró anoche en entrevista con EL DEBER Radio, que si gana las elecciones tiene contemplado impulsar relaciones plenas con Estados Unidos, en el marco del intercambio comercial y la lucha antidroga; cortar relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que considera una dictadura e impulsar una renovación de magistrados en el Poder Judicial y las cabezas del Ministerio Público, a través de una consulta popular.

“Reanudación plena de relaciones diplomáticas con Estados Unidos como debe ser. Es por ahora el principal mercado de consumo. Es un despropósito el mantener una casi ruptura con la primera potencia del mundo. ¿Dónde se ha visto una relación internacional de un país pequeño como Bolivia en el que si eres mi enemigo ideológico no te doy ninguna opción de comerciar conmigo?”, cuestionó.

Para el expresidente lo que se debe imponer en las relaciones exteriores son los intereses de Bolivia, a lo que ratificó que para los intereses bolivianos es necesaria una relación con Estados Unidos. “¿Tiene sentido una relación con Irán? No le veo ninguna. ¿Tengo que romper relaciones? No necesariamente. Las relaciones que se plantearon en Bolivia a partir del Gobierno de Morales son del socialismo del siglo XXI, esa entelequia que me gustaría saber cómo se traduce ideológicamente. El Gobierno de Bolivia ideologizó de manera negativa la relación internacional”, afirmó.

En base a este planteamiento, Mesa afirmó sin ambigüedades que rompería con el Gobierno de Maduro. “Definitivamente, es una dictadura. Lo reconocería a (Juan) Guaidó”, aseguró.

Lucha antidroga

En el contexto de una serie de denuncias que vinculan a la Policía con ‘capos’ del narcotráfico, y un reciente informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) del incremento de cocaína a escala global, impulsada por Colombia, el candidato de CC manifestó que la lucha antidroga a escala internacional “fue estrepitosa” en los últimos 50 años. Por esto prometió que apuntaría a reencaminar la lucha a través de la cooperación internacional, aunque sin la DEA. “No hay ninguna razón para ello. Porque la DEA no mostró ningún resultado en la lucha contra el narcotráfico”, dijo.

Como parte de esta propuesta señaló que se debe establecer una estrategia regional en dos direcciones para, por un lado, tener una interlocución con Estados Unidos y la Unión Europea, y por el otro, un tratamiento del tema entre países productores Colombia, Bolivia y Perú, y países consumidores de la región como Brasil, Argentina y Chile. “Se debe hacer una medición consensuada de cuanta coca se consume de manera legal en Bolivia”, agregó.

Echar a magistrados

Mesa puso énfasis en que su programa de Gobierno trae ‘diferencias radicales’ con el actual. Ante eso pone de ejemplo que se propone “echar democráticamente a través de una consulta popular, y cuestionando la legitimidad de origen de esa elección, a la cabeza del Poder Judicial y al brazo articulador de la judicialización de la política que es el Ministerio Público”.

Al mismo tiempo, en otra parte de la entrevista, señala que hay aspectos del actual Gobierno a los que daría continuidad, tal es el caso de los bonos sociales, ya que considera que generan una contraprestación, a lo que pone de ejemplo la renta dignidad, que es un bono que le da una jubilación a quien nunca ha sido asalariado.

También dejó entrever algunas reformas, como al bono materno infantil Juana Azurduy, que garantiza a las madres un servicio prenatal, pero con algunas carencias.

Canelas ve demagogia

Consultado sobre algunas de estas propuestas, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, manifestó que “parece un comentario impreciso” del candidato de CC, y exvicepresidente en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre el establecimiento de relaciones plenas con Estados Unidos.

En lo comercial, dijo que no es cierto que el país perdió mercado sin el Tratado de Libre Comercio (ATPDA, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos. Dijo las cifras muestran que el comercio mejoró. Mientras que en lo referido a la lucha antidroga, destacó que reconozca “que con la DEA estábamos peor” pero cuestionó que ni en su Gobierno, ni en el de Goni, hizo nada para sacarlos o cambiar el modelo. “Cuando Mesa fue vicepresidente y presidente, muchas decisiones sobre el futuro de los bolivianos no se tomaban en el Palacio de Gobierno sino en la Embajada de EEUU”, apuntó.

Sobre la remoción de magistrados, Canelas pidió revisar ‘la letra chica’ pero anticipó que “parece una oferta demagógica”. Recordó que Mesa ya fue presidente y que durante su gestión la selección de magistrados “no fue muy democrática”. Dijo que por entonces “primaba el dedazo”. Añadió que por sus expresiones “quiere volver a gobernar como con Goni”.

