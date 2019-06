Micros antiguos llegan al 78 %

Servicio. La flota de buses que utilizan las diferentes líneas en la ciudad, son muy antiguas







En Santa Cruz de la Sierra, el 40,2% del transporte público masivo tiene más de 20 años de antiguedad, incluso hay un sector, 37,98, que supera los 30 años, indicó una auditoría técnica (ver infografía) realizada por la Alcaldía cruceña en el mes de abril de este año. Rolando Ribera, secretario de Movilidad Urbana del municipio, dijo que cerca al 80% de los micros, que son 7.009 unidades, que circulan en la ciudad; tienen esa data de fabricación. «Entonces ahí se ve reflejado, lo que se ve a diario en las calles: buses que botan demasiado humo. Y esto afecta a la calidad de vida del ciudadano y del mismo transporte público», acotó la autoridad. También dijo que si el brindar un servicio de transporte público; ya no es rentable, muy poco es lo que se va a poner renovar de las actuales flotillas de micros. Entonces, añadió, esto es lo que le ha sucedido al transporte público en Santa Cruz, porque se tienen buses que han sido pagados hasta siete u ocho veces. «Decimos esto porque el bus predominante que se utiliza es el Coaster, incluso la casa que lo importa lo da a crédito por cinco años. Esto quiere decir que los buses que tienen como 35 años de antiguedad ya se han pagado como siete veces».

Insituciones se pronuncian

Hace unos días se anunció este que el inicio de las obras del proyecto de Buses de Transporte Rápido (BTR) en el primer anillo de la ciudad, previsto para este lunes 13 de mayo, será un hecho histórico para Bolivia porque no solo será el primero del país, sino que también servirá para mejorar la vida de la ciudadanía.

A la cabeza de la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, la Comisión Mixta de la Municipalidad escuchó este jueves al secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, quien en presencia del público y de los medios de la prensa expuso los detalles del proyecto del BTR.

«Este bello y necesario proyecto para mejorar el servicio de transporte público en la ciudad es iniciativa y visión de nuestro querido alcalde, Ing. Percy Fernández, que se ha propuesto ordenar la ciudad y mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Santa Cruz», dijo la presidenta Sosa.

De acuerdo al plan presentado por el secretario Ribera, el inicio de obras marcado para este lunes 13 de mayo, implica la primera etapa de construcción en la vía que va desde la plaza España hasta la avenida Brasil, por lo que se han tomado todas las previsiones para no perjudicar a los vecinos y negocios de la zona.

Continuan las obras

Ribera detalló que la empresa contratada para ejecutar el proyecto en varias etapas es el Consorcio Apolo Iasa, mismo que trabajará hasta 20 horas al día para agilizar las obras y concluir la primera fase en no más de tres semanas.

El proyecto del BTR se ha socializado con todos los actores comprometidos, como colegios de profesionales, vecinos, propietarios de negocios y público en general, a fin de no descuidar detalle alguno y no perjudicar a nadie en la construcción.

La licencia medio ambiental concedida por la Gobernación cruceña, es uno de los requisitos obtenidos para echar a andar el BTR.

«Será un hecho histórico no solo en nuestra ciudad, sino en todo el país, porque será el primer BRT de Bolivia actuando, avanzado y haciendo gestión hacia la modernidad», señaló el secretario Ribera.

Aplauden medida

En tanto el sector transporte a la cabeza de sus dirigentes, Aldo Terrazas y Mario Guerrero, aplaudió la voluntad política del municipio para atenderlos en esta mesa de trabajo y subsanar las observaciones presentadas a la norma mencionada. Representantes de los sindicatos de micro Santa Cruz, 21 de Mayo, Andrés Ibáñez y 24 de Septiembre fueron los asistentes. La titular del Concejo Municipal, indicó que el Legislativo tiene una política de puertas abiertas para el diálogo y que se los recibirá siempre que deseen solucionar dudas o sugerencias.

«Estamos reunidos para mirar objetivamente, técnicamente y ver qué es lo correcto que debe hacerse con ellos, es decir, hay una apertura a revisar el pedido. Las cosas que estén bien por supuesto tendrán que incorporarse», dijo Sosa.

La autoridad edil indicó que la ley de movilidad urbana tiene como objetivo fundamental otorgar a los vecinos de la ciudad un transporte público acorde.

5 Años

Curitiba: modelo detonador de transformación

El desarrollo latinoamericano de sistemas de transporte masivo en buses comienza en Curitiba. Lo que fue un simple corredor de buses en 1973 se convirtió en 1982, en lo que se conoce como BRT Bus Rapid Transit (por sus siglas en inglés). Un corredor segregado, con estaciones, buses grandes, puntos de integración y una imagen distinta, se transformó en un ejemplo global, no sólo por el corredor, sino por la integración en una red de alcance metropolitano. En palabras del Ex Alcalde Jaime Lerner, “es ‘metronizar’ los buses en la superficie”. Los corredores estructurales de Curitiba no sólo son los ejes de transporte masivo de esta red, sino que cuentan con adecuada integración con el uso del suelo. Los planes urbanos autorizan mayor densidad y usos mixtos en los corredores de transporte masivo, y reducen la densidad y especializan los usos, conforme aumenta la distancia a estos ejes. Por eso Curitiba es al mismo tiempo la cuna del BRT.

