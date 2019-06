Miley Cyrus rompe el silencio sobre el abuso al que la sometió un fanático en Barcelona

La cantante estadounidense Miley Cyrus reaccionó indignada en su Twitter tras un incidente que vivió en Barcelona (España), cuando un fanático la agarró sin su conocimiento.

En un video compartido por ella se puede observar cómo un hombre la agarra por el pelo e intenta besarla, en momentos en que la cantante sale de su hotel en esa ciudad. Entre tanto su marido, que la acompaña, camina adelante sin percatarse de la situación.

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.

She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.

She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1

— Ashley O (@MileyCyrus) 4 de junio de 2019