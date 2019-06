Mineros identifican a presunto autor del asesinato Illanes, según abogada

ANF

A la fecha cinco cooperativistas mineros declararon en juicio oral y tres habrían identificado a uno de los posibles autores materiales del asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes, hecho registrado en agosto de 2016 en la localidad de Panduro, carretera La Paz-Oruro.

“De las cinco personas que han declarado hasta el momento tres han identificado al posible autor material del hecho (…) Identifican todos a uno que ha sido declarado rebelde que es el señor Ezequiel F. y también se ha identificado al señor de apellido Totola, como los principales partícipes del hecho y los que se encontraban al momento (del asesinato)”, informó a ANF Jalith Mariño, abogada de la familia del exviceministro Illanes.

Por el asesinato de Illanes 14 mineros y un abogado fueron enjuiciados. De esa lista 12 están detenidos preventivamente y se tiene como prófugos a Miguel Ferrel Camacho, Marcelo Totola Cruz y Federico Escobar Cruz.

Entre los encarcelados están los mineros Josué Richard Caricari Quecaña, René Cochi Trujillo, Rubén Quenta Trujillo, Carlos Castro Manuel, Agustín Choque Jallaza, Julián Pinto Condori, Carlos Mamani Copa, Silvestre Flores Ruiz, Freddy Cruz Colque, Ever Carvajal Peláez, Ángel Aparaya Condori, además el abogado Roberto Durán Lara.

A la fecha declararon en el juicio oral Caricari, Mamani, Aparaya, Cruz y Choque.

La abogada explicó que por el relato de los tres mineros se pudo establecer preliminarmente como posibles autores del hecho a Ferrel y Totola, ambos juzgados en rebeldía. También identificaron al minero que portó el arma que quitaron al edecán del exviceministro, aunque no detalló el nombre.

Dijo que mayores detalles saldrán cuando finalicen las declaraciones de los 12 encarcelados, porque son los principales sindicados y se presume que vieron los hechos ocurridos con Illanes.

El relato de los mineros sobre el asesinato de Illanes

ANF accedió a las versiones que dieron los mineros cooperativistas en el juicio oral que inició en abril de este año, en el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto.

Carlos Mamani, expresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), dijo que luego de la muerte de Rubén Aparaya por impacto de bala, los ánimos de los mineros se exaltaron e incluso hacen estallar el vehículo en que llegó la autoridad y su edecán, luego algunos corrieron hasta donde estaba retenido Illanes.

Dijo que alrededor de la exautoridad estaba Caricari y Ferrel, además de otros a los que no conocía, porque en los alrededores de Panduro había como unos 7 mil mineros de distintas cooperativas.

“Yo les he pedido háganlo escapar (al Viceministro)”, pero luego algunos confiados en que no iba a pasar nada “le hacen volver. Yo alcanzo a verles (de lejos)”, manifestó Mamani.

Detalló que los mineros estaban furiosos e incluso lo golpearon a él haciéndolo revolcar hacía una quebrada unos 10 metros.

Contó que una vez que se levantó vio a los lejos que los mineros golpeaban a Illanes, corrió al lugar para frenarlos, pero también lo golpearon.

“He visto que estaba desvanecido el Viceministro, he visto que al mismo tiempo estaban llegando las ambulancias y he bajado corriendo para pedir auxilio a las ambulancias, al lugar al cruce de Panduro”, refirió.

Posteriormente mencionó que vio como sus compañeros bajaban el cuerpo del entonces viceministro envuelto en una frazada y lo pusieron en la carretera junto al cuerpo de Rubén Aparaya.

Por su parte Ángel Aparaya aseguró que no estaba en el lugar donde mataron a Illanes, sino se encontraba con sus compañeros en la carretera velando el cuerpo de su primo, y cuando llegó el otro cuerpo, ahí un periodista le dijo que es el Viceministro.

Según la abogada Mariño, Caricari admitió que estaba en el lugar del hecho, pero no brindó mayores detalles.

Por su parte Agustín Choque Jallaza, exvicepresidente de la Fencomin, refirió que sus compañeros de base estaban enfurecidos, tildaban a la dirigencia de vendidos al Gobierno y tomaron a Illanes como su rehén, llevándoselos a un cerro.

“No he visto quiénes se lo han llevado (al cerro cuando lo detuvieron) solo he visto quién estaba a su lado, era uno de sombrero con un chaleco azul y rojo, he hecho averiguación de su nombre y se había llamado Miguel Ferrel”, aseguró.

Bajo el mando de Ferrel habría estado la detención de Illanes, según el relato de Choque.

Contó que posteriormente una ambulancia no quiso subir al cerro a auxiliar a Illanes, sino escapó de la zona, buscaron medios para ir al lugar, pero ya los otros mineros lo bajaron envuelto en una frazada.

