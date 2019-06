Ministerio de Justicia cambia de cargo a jefa de comunicación que insultó a la prensa y a su colega

El Ministerio de Justicia determinó remover de su cargo y asignar otras funciones a la exjefa del área de Comunicación del Ministerio de Justicia, Katherine Pasciuta tras la difusión de un audio donde se estrella contra una funcionaria bajo su dependencia, a la que le reprende con insultos e insulta a los medios de comunicación del país.

A través de un comunicado, el Ministerio informó que está «imposibilitado momentaneamente» de despedir a la funcionaria debido a que está embarazada.

La nota explica que este acto fue denunciado por la dependiente agredida, Mariel Rivero Salomé, el pasado 30 de mayo por lo que se inició un proceso administrativo en contra de Pasciuta. Actualmente la denuncia se encuentra en la etapa de prueba a cargo de la autoridad sumariante.

En una grabación que fue compartida en los grupos de WhatsApp de la prensa se escucha la voz de Pasciuta, que notablemente alterada llama la atención a una dependiente en medio de insultos.

«A mi tu no me vas a venir a dar órdenes, si bien te dijo el doctor ‘que a los medios de comunicación los atiendo yo’, no soy tu secretaria querida, para que me derives a 100 pelotudos de la prensa para que tenga que atender mientras atiendo al Ministro, eso que te quede claro», dice Pasciuta según el audio.

El tono de la ahora exjefa de comunicación es de molestia hasta llamar a la servidora pública «tonta», «te guste o no, yo soy tu jefa, me tienes que decir a mí las cosas, no me vas a dar órdenes. Yo sabré qué decirle al doctor».

El Ministerio recordó que el audio no refleja la política de respeto que tiene esta entidad con los medios de comunicación.