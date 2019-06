Mira en secreto las fotos y vídeos que te mandan por WhatsApp

Desde hace ya mucho tiempo, WhatsAppofrece varias opciones de privacidad para mostrar a los demás la información que consideremos oportuna, incluyendo nuestra última hora de conexión o la posibilidad de activar o desactivar el doble stick azul de confirmación de lectura. Hoy vamos a enseñaros un truco que os permitirá ver en secreto todo el contenido multimedia que os llegue sin ni siquiera entrar en WhatsApp.

Si tenemos activad la recepción de mensajes, podremos ver cuándo un contacto ha leído nuestros mensajes o recibido nuestros archivos. Para poder hacerlo sin pasar por WhatsApp, hemos visto varios trucos desde hace tiempo, como ver los mensajes desde la barra de notificaciones. No obstante, cuando nos llegan archivos multimedia como una foto o un vídeo, tenemos que entrar sí o sí a la conversación de WhatsApp para poder verlo.

El truco para evitarlo

Por suerte hay un truco que podemos usar, y que nos permitirá ver todas las fotos, vídeos e incluso escuchar los audios que nos manden sin necesidad de entrar en la conversación y revelar al contacto que ya hemos visto el contenido. Para ello, tendremos que acudir al menú de ajustes de WhatsApp y entrar en el apartado de “Datos y Almacenamiento”. En este apartado tendremos que activar la descarga automática de archivos tanto en Wi-Fi como en Datos.

Todo estará en la Galería

De esta forma las fotos o vídeos llegarán automáticamente a nuestra galería. Cuando veamos en la barra de notificaciones que nos ha llegado un contenido multimedia, tan solo tendremos que ir a la Galería y lo que nos hayan mandado estará allí para poder verlo. De esta forma no pasaremos por WhatsApp y no dejaremos rastro, por lo que el doble sitck azul no aparecerá reflejado a nuestros contactos. Igualmente, si nos mandan un documento, como un archivo PDF o una nota de voz, podremos verlos desde el propio explorador de archivos, ya que estarán descargados en nuestro móvil.

Cuidado con la tarifa de datos

Hay que tener en cuenta que tener la descarga automática de archivos tanto en Wi-Fi como en datos nos permite realizar este truco, pero también es muy probable que nuestra tarifa de datos se resienta más o menos dependiendo del volumen diario de contenido que recibamos. Además, el almacenamiento interno de nuestro móvil podría llenarse más rápido al ser menos selectivos a la hora de elegir qué queremos descargar de todo lo que nos llega a WhatsApp.

Fuente: https://www.movilzona.es