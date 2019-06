Miriam Claros, periodista de Bolivisión. Foto: Redes Sociales.

La periodista y presentadora de televisión, Miriam Claros, rechazó la sugerencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) de invitarla a formar parte de sus filas.

El jefe de la bancada por La Paz, Sergio Choque, reveló que en las reuniones del partido oficialista se sugirieron los nombres de los periodistas Alfonso «Toto» Arévalo, Roberto Quispe «Jilata» (ambos de ATB) y Miriam Claros (red Bolivisión) como candidatos rumbo a las elecciones nacionales.

«Siempre he dicho lo que voy a decir ahora, no me interesa formar parte de ningún partido político, sea de cualquier color que sea, de cualquier línea. Yo trabajo en medios de comunicación, soy periodista, todo este tiempo he trabajado para mantener mi nombre limpio, yo creo que incluso para una sugerencia deberían consultarte, ¿no es cierto? Ni siquiera me han preguntado», sostuvo en una entrevista con su casa televisiva.

Asimismo sostuvo que nunca tuvo algo que ver con el MAS u otro partido político y que «nunca» tendrá relación con algún frente sea de oficialismo o de oposición.

«Gracias por haber pensado en mí, pero no gracias, ni siquiera sugieran mi nombre, no sugieran mi nombre para nada», pidió.

Fuente: Página Siete