Nueva York prohíbe acogerse a la religión como motivo para no vacunar a los niños

La comunidad de judíos ultraortodoxos es la más afectada por esta decisión

La medida, que entrará en vigor inmediatamente tras ser firmada por el gobernador Andrew Cuomo, llega en un momento en el que Nueva York está sufriendo una de las mayores epidemias de sarampión que se recuerdan. La comunidad de judíos ultraortodoxos es la más afectada por esta decisión, ya que son los más reacios a vacunar a los menores por motivos religiosos.

El senador Brad Hoylman, que lideró esta reforma de la ley, aseguró a EFE que con su aprobación, las dos cámaras legislativas «protegen al vulnerable y defienden la ciencia». Mientras, el legislador Jeff Dinowitz está convencido de que «esta ley salvará vidas«. La nueva normativa ha sido aprobada en el Congreso por 77 votos a favor y 55 en contra.

Una epidemia histórica

Los casos de sarampión en Estados Unidos no dejan de crecer y ya son más de 1.000 los que han sido contabilizados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Hace casi 30 años que no se alcanzan unas cifras similares en todo el país. Y una de las zonas más afectadas es la ciudad de Nueva York, con más de 550 casos reportados.

Nueva York se convierte en el quinto estado que elimina la posibilidad de no vacunarse por motivos religiosos

Las autoridades han llevado a cabo una campaña de vacunación masiva desde septiembre del año pasado, sobre todo en los barrios de Brooklyn y Queens, suministrando más de 25.000 vacunas tanto a niños como a adolescentes. Sin embargo, es aquí donde se concentran las comunidades judías ultraortodoxas más afectadas: una está en el distrito de Brooklyn y otra, en el condado de Rockland, a unos 60 kilómetros de la ciudad.

La propia comunidad judía de Brooklyn se debate entre quienes defienden las vacunas y los que las rechazan. Pero las autoridades han cerrado en este barrio hasta siete escuelas judías por no cumplir la orden de no aceptar niños que no hayan sido inmunizados contra el sarampión. Una medida polémica en un último intento para frenar su expansión.

Nueva York declaró el estado de emergencia el pasado 9 de abril en las zonas donde se concentran la mayoría de los casos y emitió una orden para que adultos y niños de más de seis años se vacunaran en menos de 48 horas. Las personas que incumplieran esa orden se enfrentaban a multas de hasta mil dólares.

Fuente: elconfidencial.com