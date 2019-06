Pasajeros de BoA vivieron momentos de pánico, avión con desperfectos sobrevoló 2 horas y volvió a Madrid

Pasajeros de BOA vivieron momentos de pánico, avion con desperfectos sobrevoló 2 horas y volvió a Madrid

El avión 767-33A con matrícula CP-2880 de Boliviana de Aviación que cubría el vuelo 777 en la ruta Madrid-Santa Cruz este pasado viernes 7 de junio sufrió desperfectos mecánicos y tuvo que sobrevolar 2 horas después de haber despegado del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas para quemar combustible, equipos de emergencia ya esperaban sobre la pista del aeropuerto el aterrizaje de emergencia de la aeronave.

De acuerdo al testimonio de pasajeros que iban a bordo de la aeronave, el avión despegó con 25 minutos de retraso de la hora prevista, los desperfectos mecánicos se registraron inmediatamente despegó la aeronave, los tripulantes no informaban nada a los pasajeros que se encontraran asustados y en pánico por qué no sabían por qué o cual era la causa para que el avión no salga de espacio aéreo español y continúe sobrevolando por horas en Madrid.

Finalmente a las 01:00 de este sábado y tras haber quemado combustible el piloto de BOA decide ingresar nuevamente a la pista del aeropuerto de Madrid, los pasajeros aún no conocen la información oficial de BOA, continúan varados en Madrid, fueron trasladados a un hotel donde aguardan información oficial respecto a cuándo tomarán el vuelo de retorno a Bolivia.









Fuente: Detrás de la Verdad

