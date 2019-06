Póker: El boliviano Paz Gutiérrez y Mizrachi pelean en el Evento #27

WORLD SERIES OF POKER

El boliviano especialista en juegos mixtos y The Grinder están entre los 22 jugadores que lucharán por un lugar en la Mesa Final.

Después de su paso por caja en el Evento #20, José Paz Gutiérrez ya tiene un monto asegurado en el Evento #27 US$1.500 Seven Card Stud Hi/Lo 8 or better. El boliviano que participa en la WSOP desde hace 17 años quiere llegar a la mesa final de uno de sus torneos favoritos. Pero para hacerlo deberá lidiar, entre otros, con Michael Mizrachi , quien está como líder en fichas.

El sudamericano, quien ya tiene 21 cobros en la Serie Mundial, cerró con 194.000 fichas y terminó octavo entre los 22 concursantes que buscan la definición de seis jugadores, primero, y luego el brazalete junto con los US$142.801 que hay para el campeón. Mizrachi, el dueño de cuatro pulseras es el mejor ubicado, ya que terminó con 643 mil fichas.

Además de ellos dos, entre los que más fichas tienen estánRobert Gray y Jason Daly , quienes completan el podio, mientras que Tamon Nakamura y Yuval Bronshtein son los otros dos extranjeros que pelean con los norteamericanos.

¿Cómo continúa la historia para el boliviano? A partir de las 14:00 17 iniciará el Día 3 que se podrá seguir a través de este ENLACE. Las luces estarán en 10.000/20.000 y la carta baja, o bring in, será de 3.000. En tanto que el ante tendrá un valor de 2.000.

Mejores 10 ubicados

1º Michael Mizrachi 643.000

2º Robert Gray 510.000

3º Jason Daly 483.000

4º Michael Sopko 391.000

5º Cory Chaput 374.000

6º Elias Houreni 329.000

7º Joseph Santagata 202.000

8º José Paz Gutiérrez 194.000

9º Anna Wroblewski 189.000

10º Jon Turner 173.000

Puestos pagos

1º US$142.800

2º US$88.254

3º US$60.330

4º US$42.014

5º US$29.818

6º US$21.575

7º US$15.921

8º US$11.986

22º US$3.977

Fuente y foto: WSOP.com

Por Lea Cáceres