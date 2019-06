Pese al registro oficial, TDJ desconoce el avance de 18 procesos contra Arispe

Pamela Pomacahua / La Paz

Pese a un registro oficial, el Ministerio Público y el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz no conocen en qué situación están los 18 procesos que enfrenta el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Celier Aparicio Arispe Rosas.

“No he tenido conocimiento (de ningún proceso) (…) En el caso particular no recuerdo, hay una base de antecedentes que tiene en el sistema del TDJ como la Fiscalía”, afirmó el presidente del TDJ, Grover Cori, al ser consultado si sabía sobre alguna denuncia contra el director de la DGAC.

Según un informe del Ministerio de Obras Públicas remitido a la diputada opositora Rose Marie Sandóval el 26 de junio, el excomandante de la FAB y actual director de la DGAC enfrenta 15 denuncias por delitos de corrupción, incumplimiento de deberes y por negarse a dar información a las direcciones de Transparencia, entre otros.

Los procesos

Sin embargo, en el sistema de registro del TDJ se verificó que Arispe tiene 18 acciones abiertas. Cuatro de ellas se encuentran en secretaría de las salas del área Civil 1, 2, 3 y 4. El quinto cursa en el Juzgado Público Civil 6.

El sexto y séptimo procesos contra Arispe están en los despachos del Juzgado de Partido Menor y Adolescencia. El octavo reside en el Juzgado Público Civil 9 y el noveno radica en el Juzgado Público Familiar 14.

Asimismo, la décima causa se encuentra en el Juzgado Civil 15. La undécima es identificada como Otros Administrativos y Tributarios, la cual está en el Juzgado Primero de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario.

La decimotercera denuncia contra el director de la DGAC es por Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes y radica en el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar 6. Y la decimocuarta está en el Juzgado Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer 1.

El decimoquinto cargo es denominado Ordinario y se halla en el Juzgado Público Civil 2. La decimasexta denuncia fue abierta por Procesos Preliminares que se encuentra en el Juzgado Público Civil 11.

El decimoséptimo proceso contra Arispe es por incumplimiento de deberes y está en el Juzgado Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer 3. Y el último caso fue abierto por beneficios sociales.

Arispe admitió a través de un comunicado que sí enfrenta los procesos, pero que ninguno prosperó a falta de pruebas. Además, señaló que las denuncias, en su mayoría, son promovidas por exfuncionarios que fueron retirados de la institución.

Agregó que este tema tiene un fin político porque en octubre la DGAC será auditada.

Casos en la Fiscalía

El Ministerio Público tiene el registro de dos casos contra Arispe que fueron admitidos en 2014 y 2015 por el delito de resoluciones contrarias la Constitución Política y a las leyes e incumplimiento de deberes.

En el primer proceso, los denunciantes son siete militares que fueron dados de baja sin argumentos. Señalan que Arispe impidió que trabajen en otra fuente laboral.

La segunda denuncia fue presentada en 2015 por Arminda Rosario Pérez, esposa del sargento Elias Calderón, que fue dado de baja. La Fiscalía no conoce en qué etapa se encuentran actualmente las acusaciones contra el director de la DGAC.

Lo que dice la DGAC

Contraparte El responsable de Transparencia, Henry Figueredo, aseguró que no hay procesos de corrupción sino que se trata de solicitudes de información, pero que en cinco denuncias “habría un perfil del delito de corrupción”, las cuales son objeto de indagación.

El responsable de Transparencia, Henry Figueredo, aseguró que no hay procesos de corrupción sino que se trata de solicitudes de información, pero que en cinco denuncias “habría un perfil del delito de corrupción”, las cuales son objeto de indagación. Santa Cruz Figueredo dijo que había una denuncia del lado del oriente, la cual (refería) que se realizaban cobros de 100 dólares por chequeos que hacían los inspectores de la DGAC y por certificados de aeronavegabilidad, los cuales no seguían el procedimiento respectivo.

Figueredo dijo que había una denuncia del lado del oriente, la cual (refería) que se realizaban cobros de 100 dólares por chequeos que hacían los inspectores de la DGAC y por certificados de aeronavegabilidad, los cuales no seguían el procedimiento respectivo. Otro El director de la DGAC señaló otro hecho irregular con un helicóptero, pero no se trata de un hecho de corrupción. Agregó que las denuncias tienen un fin político porque en octubre la DGAC será auditada.

Gobierno solicitará información de 4 exfuncionarios de la Uelicn

El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Filemón Sandóval, indicó que solicitarán información a la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) sobre los cuatro exfuncionarios que trabajaron en la empresa contratada Horizontal y que ahora se desempeñan en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

“Vamos a hacer las consultas a los responsables de la Uelicn para conocer los antecedentes y ver cómo habrían salido de la institución. Si fueron despedidos o renunciaron”, informó.

Los exservidores trabajaron en la firma que es investigada por la Fiscalía por un supuesto favorecimiento en la adjudicación de 42 de un total de 46 contratos que le otorgó la Uelicn. A la fecha, más de 10 personas, entre civiles y militares, se encuentran con detención preventiva en diferentes centros de reclusión y otros se sometieron a un proceso abreviado.

Los cuatro exempleados de la Uelin que ahora trabajan en la DGAC son Amparo Consuelo Álvarez Machaca, jefa de Unidad de Aeronaves; Guido César Huanca, inspector 4 de aeronavegabilidad; Cristina Mayta, inspector 2; y Edwin Gonzalo Moscoso, inspector 2.

El asesor legal del Ministerio de Gobierno señaló que cada institución realiza la valoración profesional para contratar a su personal. “Si ellos sabían de los antecedentes que tenían estos funcionarios por actos irregulares en otras instituciones no deberían contratarlos”, indicó.

Agregó que las investigaciones que todavía se realizan en el caso Uelicn pueden arrojar algún vínculo que tuvieron los exempleados en hechos irregulares.

Sin embargo, el director de la DGAC, Celier Aparicio Arispe Rosas, argumentó que el perfil profesional que tiene cada uno de los exfuncionarios de Horizonatal es requerido en ese despacho y se los contrató por su competencia.

Puso como ejemplo a la jefa de Unidad de Aeronaves, Álvarez, quien se desempeñó en la aerolínea desaparecida Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y en Transporte Aéreo Militar (TAM). Además, dijo que la funcionaria Álvarez fue jefa de Control de calidad, de Planificación, profesional en Mantenimiento y fue promovida como jefa de la Unidad de Aeronaves, entre otros cargos.

Fuente: https://www.paginasiete.bo