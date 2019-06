Planta Incahuasi incrementa su producción de gas de 8 a 11 millones de metros cúbicos por día

La planta de gas de Incahuasi, ubicada en la provincia Cordillera de Santa Cruz, aumenta desde hoy su capacidad de producción de 8 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) a 11 MMmcd gracias a la ejecución de tres proyectos, cuyo costo fue de $us 78,7 millones.

El presidente Evo Morales, que participó en el acto que se realizó para oficializar el incremento de los 3 MMmcd, saludó el esfuerzo que realizan los funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puesto que con este aumento en la producción de la planta se generarán más utilidades para los cruceños y los bolivianos.

“Es una alegría estar en actos para informar al pueblo de nuevas exploraciones y nueva producción que son para beneficio del pueblo boliviano. Realmente satisfacen los resultados que tenemos y van a seguir viniendo más sorpresas como éstas porque seguimos explorando campos”, expresó.

El primero de los tres proyectos contempla el “incremento y/o ampliación de la capacidad de procesamiento de la industria”, para el cual se destinaron $us 31 millones; el segundo es la interconexión del pozo Incahusi-3 a la planta, con el tendido de una línea de recolección de 14,3 kilómetros de longitud, cuyo costo es de $us 35,1 millones; y el último es la implementación de un tanque adicional de almacenamiento condensado de 37.537,6 Bbl con una capacidad operativa de 32.637,8 Bbl (86,9%), que permitirá dar seguridad a las operaciones de la planta y posibilitará almacenar líquidos de 4 días. Su ejecución tiene un costo de $us 2,6 millones.

Frida Solís, fiscal de producción de la Planta de Gas de Incahuasi, señaló que con estos proyectos se estima que se procesarán diariamente 10.083 barriles de líquidos.

“Incahuasi continúa generando más beneficios para el país, en esta oportunidad el pozo Incahuasi-3 posibilitó el incremento de la producción de gas. Próximamente tendremos la incorporación de nuevos volúmenes gracias a la producción del pozo Incahuasi-5”, agregó el presidente de YPFB, Óscar Barriga, en su cuenta de Twitter.

En otro tuit agregó que con este aumento en la capacidad de la planta, la producción nacional de gas sube a 58 millones de metros cúbicos por día.

Cambio Digital