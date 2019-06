Plataforma ‘No sin nosotras’ condena feminicidios y pide campaña de concientización

La Plataforma «NO SIN NOSOTRAS» colocó 56 calzados en las gradas del Palacio de Justicia como símbolo de las 56 víctimas de feminicidios en lo que va del año 2019.

Con el lema; no mates, no me violes, no me acoses, no me agredas y no me discrimines hacen un llamado a los 3 niveles de gobierno para crear campañas de concienciación contra el abuso a la mujer.

Fuente: Detrás de la Verdad

