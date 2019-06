Polémica en Miss Cholita Paceña 2019, postulante de Cotahuma denuncia discriminación

María Carballo / La Paz

Ana Alicia Layme, asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), está indignada porque –según dice- fue discriminada por la Subalcaldía de Cotahuma que le pidió renunciar al título de Miss Cholita Cotahuma que ganó el 13 de junio porque la concursante no habría cumplido con los requisitos.

«Ya oficialicé mi denuncia por discriminación ante el Viceministerio de Descolonización porque me siento ofendida, me siento decepcionada. La pollera no es un adorno, no se puede utilizar así para brillar o para quedar bien», expresó la asambleísta a Página Siete Digital.

¿Qué pasó? Layme ganó el concurso Miss Cholita por el distrito de Cotahuma y está habilitada para participar en el concurso Miss Cholita Paceña 2019, evento que se realizará este viernes.

Sin embargo, tres días después del concurso en Cotahuma, Layme recibió una llamada de los representantes del Colectivo Luis Espinal que agrupa a comerciantes de artesanías y al que ella pertenece y le comunicaron que la Subalcaldía de Cotahuma la descalificó del concurso y pedía que devuelva la banda y los premios que recibió.

«Me han discriminado por la edad, dicen que porque yo tengo 31 años y el límite es de 30 años (para concursar), pero yo creo que aquí hay muchas cosas de fondo. Primero están politizando el tema y también me están discriminando por usar pollera», sostuvo.

La Unidad del Desarrollo Humano y de Culturas de Cotahuma emitió un comunicado en el que argumenta que Layme fue inhabilitada porque tiene 33 años, es casada y tiene tres hijos. La postulante no cumpliría con los requisitos establecidos para el concurso Miss Cholita Paceña.

«La mencionada señora es asambleísta del MAS, por lo que no respeta las normas del concurso siendo autoridad, en desmedro de la paceñidad. Este hecho demuestra que la mencionada señora quita oportunidad a otras cholitas que cumplen con los requisitos establecidos», se lee en el documento.

No obstante, la asambleísta asegura que esta instancia edil conocía que ella no cumplía con los requisitos y que aun así se le permitió participar.

«Lo que pasa es que mi colectivo (Luis Espinal) tenía tres representantes, una titular y dos suplentes, yo era una suplente. La titular se ha enfermado, la suplente no pudo conseguir ropa y yo tuve que participar, teníamos que participar sí o sí, porque el subalcalde de Cotahuma nos hace el favor, nos da espacio para vender en la plaza Abaroa», contó.

Al inscribirse, según Layme, explicó que tenía 31 años y que los funcionarios le dijeron que podía participar, pero luego una militante de Sol.bo le habría ofrecido cambiar de partido. «Yo he rechazado y por eso yo creo que después me descalificaron», dijo.

Layme aseguró que se presentará el viernes en el concurso Miss Cholita Paceña aunque fue descalificada y luchará por recibir el título.

«No me voy a rendir, hay muchas concursantes que tampoco cumplen los requisitos, hay menores de edad y de eso, nadie dice nada», expresó.

