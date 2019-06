Por qué no deberías cargar tu móvil por la noche y otros consejos eléctricos básicos

Poner a cargar el teléfono en la cama no es una buena idea. (iStock)

Que levante la mano quien no ponga su teléfono móvil a cargar cuando se va a dormir cada noche. Si preguntas en tu grupo de amigos, conocidos o familiares, la gran mayoría de las personas lo hacen así día tras día, para que cuando se despierten al día siguiente la batería del aparato esté completamente cargada. Pero ahora sabemos que no es una buena idea.

Paul Shaw, jefe de investigación de incendios en Staffordshire, en Inglaterra, explica a The Guardian que “no se deben meter los teléfonos debajo de las almohadas ni cargarlos sobre la ropa de cama por lo que se llama ‘fuga térmica en la batería’. El dispositivo se calienta a sí mismo. Sigue y sigue. Una superficie de trabajo o una mesa de madera están bien, porque la batería no producirá suficiente calor, pero algo inflamable puede provocar un incendio».

Shaw recomienda usar siempre el cargador que viene con el teléfono, pero Phil Buckle, director ejecutivo de la ONG Electrical Safety First, va más allá y aconseja no cargar los dispositivos durante la noche: «Cuando te acuestes, apaga todo”. Es la mejor forma de asegurarnos que no habrá un problema con el calor que desprenden las baterías.

Cuidado con la electricidad

De esa manera se evitarían situaciones como la que vivió un niño de 11 años en la zona en la que trabaja Paul Shaw. El menor había dejado su tablet cargando sobre su cama toda la noche. Al levantarse por la mañana, vio cómo el aparato había hecho un agujero en el colchón producto del calor que desprendió. El susto de los padres fue enorme.

Shaw recomienda usar siempre el cargador que viene con el teléfono, pero Phil Buckle va más allá: «Cuando te acuestes, apaga todo

Hechos como ese alertan de los peligros eléctricos en nuestra casa. Por eso, Phil Buckle da algunos consejos para situaciones que vivimos en el hogar a diario. Por ejemplo, podemos cambiar una bombilla aunque no hayamos bajado los plomos de la casa o aunque la luz esté encendida. Lo único que no hay que hacer es colocar el dedo en el lugar donde hace contacto.

Muchos padres colocan protectores de plástico en los enchufes pero, ¿son seguros? Buckle no ve ninguna razón para que no lo sean, pero asegura que no hacen falta ya que los enchufes son totalmente seguros. Otra de las preguntas habituales en el hogar: ¿hace falta apagar la televisión durante una tormenta? El director de Electrical Safety First asegura que nunca se ha molestado en desconectar su televisor durante una tormenta ya que no lo ve como un riesgo.

Las tostadoras han dado más de un susto

¿A quién no se la ha atascado una tostada en la tostadora? Más de uno se habrá llevado un susto tratando de sacarla con un cuchillo, pero es muy peligroso. Según Buckle, “apague el enchufe, retírelo de la corriente y luego use un utensilio de plástico de hoja ancha, como una espátula, para recuperar lo que haya perdido”.

Una duda que tienen muchas personas: ¿hay que apagar o desenchufar todos los aparatos antes de salir de casa? Si se trata de pregonar con el ejemplo, la respuesta es sí ya que la rutina matutina de Phil Buckle implica apagar todos aquellos aparatos que no tienen temporizador: secadora, lavaplatos, lavadora, etc. Eso sí, se puede que dejar encendido el frigorífico y cualquier electrodoméstico que lleve un reloj digital.

Fuente: elconfidencial.com