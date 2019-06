Quispe fue a Achacachi, pero no hubo rival para el duelo

“Mana canchu ponchos masistas”, dijo

Como había anunciado, el diputado Rafael Quispe estuvo la tarde de este viernes en la plaza principal de Achacachi para batirse a duelo con Ponchos Rojos oficialistas, sin embargo, no encontró rival para agarrarse a chicotazos.

“Se han acobardado, uno diría que se han orinado, al no querer venir a Achacachi”, manifestó Quispe en contacto con ERBOL.

El diputado indicó que esperó una media hora junto a vecinos y verdaderos Ponchos Rojos de Achacachi, pero no apareció rival.

“Mana canchu ponchos masistas”, agregó el opositor.

El reto de Quispe para ir a Achacachi surgió después de que un grupo de Ponchos Rojos, a la cabeza del dirigente Freddy Huanca, lo increpó en la Plaza Murillo para agarrarlo a chicote.

Quispe sostuvo que en realdad el grupo dirigido por Huanca no tiene pisada en Achacachi, porque son los mismos que saquearon esa ciudad en medio del conflicto municipal.

El diputado recibió el respaldo de los Ponchos Rojos de Achacachi, quienes acusaron al sector de Huanca de dividir a la organización y del saqueo.

Después de esperar una media hora, el diputado Quispe se retiró de Achacachi.

“Nadie ha venido (creo no han recibido el mensaje) conste. Me estoy yendo nomás y gracias por la bienvenida hermanos de Achacachi. Volveremos”, escribio en su cuenta de Twitter.

#TataQuispe:

Mi primera vez que he hablado en este valeroso pueblo. Nadie ha venido (creo no han recibido el mensaje) conste

Me estoy yendo no más y gracias por la bienvenida hermanos de #Achacachi

Volveremos #TeamTataQuispe pic.twitter.com/DXNozVu0ux

— Rafael Quispe (@TataQuispe) 28 de junio de 2019