Quispe irá a Achacachi para batirse a duelo con los Ponchos

«No es que me asuste», dijo

A tiempo de decir no tiene miedo, el diputado Rafael Quispe anunció que estará este viernes 28 de junio en la plaza principal de Achacachi a las dos de la tarde en punto, para batirse a duelo con los Ponchos Rojos oficialistas que quieren chicotearlo.

Su pedido es que el duelo sea “uno a uno”.

“Mañana (viernes) estoy en Achacachi a las dos de la tarde en punto y les lanzó el reto a los supuestos mallkus de Ponchos Rojos. Ellos han venido en montonera aquí (…) yo mañana solito voy a estar con mi poncho y mi chicote en la ciudad de Achacachi”, afirmó el diputado Quispe.

El reto de Quispe surge después de que un grupo de Ponchos Rojos lo increpó en la plaza Murillo para desafiarlo a agarrarse a chicotazos. El diputado fue protegido por sus colegas Wilson Santamaría y Yerko Núñez, lo cual fue criticado por los originarios, quienes le dijeron que “no es hombre”.

Quispe criticó que los Ponchos Rojos le hayan increpado en “montonera” para “huayquearlo”. Dijo que ahora tendrá que andar “con el poncho y el chicote bajo el brazo”.

“No es que me corra, no es que me asuste”, dijo Quispe a tiempo de reiterar que el duelo debe ser “uno a uno”.

Fuente: erbol.com.bo