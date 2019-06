Reo dice que en dos ocasiones entregó sobres con dinero para el diputado Barral

Kevin Marcelo M. B., es el privado de libertad que entregó el sobre, supuestamente con dinero, al asistente del diputado Amilcar Barral, en la cárcel de San Pedro. El intermediario en el penal dijo que fueron dos veces las ocasiones en los que entregó sobres con dinero para Barral, incluso aseguró que del primer sobre se quedó con Bs 200.

«Él (asistente de Barral) vino a visitarme en dos ocasiones, el primero fue el día lunes y el segundo el martes, no recuerdo los montos» (Sic), sostuvo Kevin Marcelo M. B. en su declaración del 4 de junio a la Policía, en calidad de testigo y en respuesta a la pregunta sobre en cuántas oportunidades se entregó dinero al asistente de Barral, Henry Marcelo G. M.

La red ATB tuvo acceso a las declaraciones del intermediario de la denuncia de extorsión en San Pedro. El propio asistente confirmó que acudió en dos ocasiones a la cárcel, aunque afirmó que desconocía el contenido del sobre que le entregaron.

«Bueno, del primer monto me quedé con la suma de Bs 200 a raíz de que el diputado Amilcar me indica que me quede con ese monto para gastos míos y yo se lo agradecí» (Sic), reveló el recluso en su declaración ante la Fiscalía.

Barral y su asistente fueron aprehendidos el martes por efectivos de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a denuncia de extorsión del exalcalde de la ciudad de El Alto Edgar Patana. El exalcalde es delegado de los recluso y, según la investigación, con el pago trataba de evitar una fiscalización por el manejo de los kioskos instalados en el penal.

Según la declaración de Patana, Bs 8.000 fueron recolectados y entregados al asistente de Barral. «Este monto de dinero entrega mi persona en mano propia del Sr. Marcelo M. esto al promediar las 12.15 aproximadamente, este dinero se lo entregué en mi celda en mano propia al mencionado» (Sic), declaró la exautoridad.

Desde las celdas de la FELCC, Barral negó todo y se declaró inocente. Añadió que todo el caso fue armado por Patana para no perder los privilegios que tiene en San Pedro.

«No han encontrado pruebas, nada en mi poder, nunca se me encontró un sobre y ahora vale defendernos (…)», alegó Barral, quien aseveró que Patana lo que pretende es no ser transferido al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, como se iba a solicitar al Ministerio de Gobierno en una interpelación al ministro Carlos Romero, que fue diferida del 25 de mayo al 29 de junio.

El legislador opositor sostuvo que existe una contradicción sobre el monto de dinero porque si bien Patana declaró que se entregó Bs 8.000, una vez que se abrió el sobre de manera legal se tiene que en el interior solo había Bs 6.500. «¿Entonces quién miente? Acá han querido forzar algo», sostuvo.

Barral y su asistente serán sometidos en las próximas horas a una audiencia de medidas cautelares, donde se definirá si se defienden en libertad o desde la cárcel. La Fiscalía pedirá detención domiciliaria para el legislador y cárcel para su asistente. (05/06/2019)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz