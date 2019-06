Rivas y Ormachea calientan el debate entre Bolivia Dice No y Comunidad Ciudadana

Marcel Rivas, ex candidato de Unidad Demócrata y simpatizante de la alianza Bolivia Dice No (BDN), debatió en el espacio “Lucha Libre” del programa Cabildeo con el vocero de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea.

En un intercambio intenso de opiniones, donde Ormachea hizo un intento fallido de asumir el rol de entrevistador, Rivas remarcó una “falta de coherencia” de parte del vocero de CC, entre sus artículos de opinión previos, donde cuestionaba al masismo light, y su actual línea de discurso, “hablando de éxitos del gobierno en la economía”.

Ormachea alegó que esa era una “lectura sesgada” de sus opiniones, pero ratificó que en los últimos años “ha habido un avance multidimensional en la inclusión social”.

“Eres el mejor jefe de campaña de Evo Morales”, retrucó Rivas, señalando que “es el mismo comportamiento de tu candidato Carlos Mesa, quien dice que mantendrá las empresas estatales deficitarias. Por eso su campaña va cayendo en picada”.

El debate se caldeó en varios momentos, como cuando Rivas habló de una traición al 21F de parte del vocero de CC, o cuando Ormachea llamó a su contradictor “ultraliberal de derecha”. “Estás con el mismo discurso del MAS, copiándote el discurso de Maduro”, respondió Rivas.

“Julio Aliaga, que ha estado incluso antes que tú al lado de Carlos Mesa, les ha dicho que están llevando ese proyecto a la catástrofe, despreciando a los políticos. Van en picada, de 39% cuando empezó la campaña a 25%”, subrayó el ex candidato de UD.

Marcel Rivas también cuestionó a Ormachea por “no decir nada sobre la corrupción de Luis Revilla en la alcaldía de La Paz, por más de 200 millones de dólares”, a lo que el vocero de CC contestó que la investigación sobre el tema “no ha encontrado nada”.

Según Rivas, Mesa está repitiendo errores del pasado, “cuando despreció a los políticos y tuvo que salir llorando antes de tiempo de la presidencia”. Igualmente, acusó a Mesa y Revilla de haber “cohabitado políticamente con el MAS por 13 años. Durante esos años Mesa nunca criticó el autoritarismo ni la manipulación de la justicia”.

Por su parte, Ormachea calificó de “cuentos” a las opiniones que encuentran similitudes entre masismo y mesismo.

“Te están engañando a ti haciéndote creer que la juventud es un eje de Comunidad Ciudadana, pero en el comité político incluso hay dirigentes del FRI que llevan 45 años en la política. Solamente están utilizando a los jóvenes para luego desecharlos, como hace Mesa con toda la gente”, remarcó Rivas.

Los polemistas también tocaron el tema del control electoral, remarcando Rivas que en las elecciones primarias CC sólo acreditó 17 delegados, cuando deberían haber controlado 5.940 mesas: “sólo estuvieron en el 0,29% de las mesas”. En cambio, destacó la capacidad de control electoral de BDN en todo el territorio nacional: “Bolivia Dice No estará en el 100% de las mesas y Comunidad Ciudadana en el 0,29%”.

Algunas “perlas” del debate

El intercambio se volvió más tenso hacia el final, cuando las ironías de Rivas exaltaron a Ormachea.

Rivas: ya se fueron 40 plataformas de CC.

Ormachea: fake news, hay que traer un detector de mentiras.

Rivas: tráiganle un cafecito al compañero.

Ormachea: has venido desde Cochabamba para hacer este circo, a hablar sandeces.

Rivas: lamento mucho haber herido tus sentimientos.

Ormachea: tengo amigos en BDN pero tú no eres un ejemplo.

Rivas: guaguita querida, me estás rompiendo el corazón.

Ormachea: llamo a Ortiz y Rodríguez a evaluar si Marcel Rivas les conviene.

Rivas: ya hiciste tu berrinche de niño mimado.

Ver el video completo aquí