Se acabo el bloqueo a Huawei, pero sus ventas tardarán en recuperarse

Huawei ha sufrido mucho durante las últimas semanas. El veto anunciado por Estados Unidos hizo estallar la alarma entre empresas y consumidores, ya que Huawei podría dejar de poder trabajar con muchos fabricantes. No podría tener apps de Google, no podría usar el android que usaba hasta ahora, no podría utilizar componentes de hardware fabricados en Estados Unidos… aunque alternativas existían, los consumidores se dejaron llevar por la histeria y dejaron de comprar los dispositivos, y eso afectó bastante a los números de la compañía china.

Este bloqueo de relaciones comerciales, impuesto en un principio por sospechas de espionaje que nunca se demostraron, llega ahora a su fin: Estados Unidos vuelve a permitir hacer negocios con Huawei.

La información llega desde la cumple del G20 en Osaka, donde Trump comentó que no aumentará los aranceles a China, y que el plazo de “unos meses” se hace ahora permanente.

En palabras del presidente de los Estados Unidos:

“Enviamos y vendemos a Huawei muchos productos que forman parte de lo que fabrican, y yo he dicho que eso está bien. Seguiremos vendiéndoles estos productos”.

La prorroga, que terminaba el 19 de agosto, desaparece para convertirse en una bandera blanca permanente, pero las caídas del 30% de las ventas en España, por ejemplo, o el daño a la imagen de la compañía, seguirán durante mucho tiempo.

Lo hablamos recientemente con el responsable de Honor en España en este artículo, donde quedó claro que existía un plan B que, por lo visto, ahora no será necesario.

Aunque el negocio con Huawei vuelve a la normalidad, hay muchos puntos que los usuarios en Twitter están levantando: ¿podría Huawei denunciar a Estados Unidos por el daño a su reputación y a sus números?

Seguramente sí, pero ahora no es el momento de pensar en eso.

Fuente: https://wwwhatsnew.com