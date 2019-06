Selección: en 22 años no hubo progreso

Los Tiempos y Efe

“Nunca se hizo nada después del 97. El fútbol ha sido manejado por dirigentes irresponsables”, sostuvo Milton Melgar, secretario ejecutivo de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol).

Las declaraciones del exfutbolista se dan luego de la participación de la Selección Nacional en la Copa América Brasil 2019, donde no pudieron sumar ningún punto y terminaron en el último lugar del torneo.

La postura coincide con la opinión del jugador de Wilstermann, Fernando Saucedo, y del vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Robert Blanco, quienes aseguraron que el estancamiento de la Verde se remonta a más de 15 años.

La Verde tuvo su último momento de gloria hace 22 años, cuando logró el subcampeonato de la Copa América, en la edición que se jugó en territorio nacional. Bolivia cayó en la final ante Brasil y perdió la oportunidad de sumar su segundo título en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Blanco señaló que las pruebas son claras y que considerar que existe una involución no está alejado de la realidad.

“No hay que negarlo, las pruebas están, así que no es mentira. Lastimosamente creo que más abajo de lo que hemos llegado no podemos estar, lo que tenemos que hacer ahora es levantarnos y eso lo podemos hacer solamente trabajando los dirigentes, entrenadores, jugadores y los mismos periodistas. El hincha es hincha y espera lo mejor de la selección, los demás tenemos que trabajar, todos tenemos que ver la realidad de nuestro fútbol y tratar de levantarlo porque eso no es mentira, cuántos años que no ganamos un solo partido en la Copa América. Mientras las otras selecciones juegan con todos sus jugadores en el exterior”, sostuvo.

El directivo aseguró que incluso se puede apuntar a que la Verde está “en cero” y en el afán de revertir esa situación, lo único que queda es poner voluntad y compromiso para “hacer las cosas y tratar de cambiar nuestro fútbol, y tiene que ser entre todos”.

“No sólo es la dirigencia la que tiene la culpa, también son los jugadores que no son disciplinados en su vida. A los entrenadores les falta capacitación, nosotros los dirigentes también, tenemos que dar las condiciones para que todo salga bien. Ponernos la mano al pecho y decir que no podemos estar más abajo”, lamentó Blanco.

Al concluir la Copa América como último del grupo A y tener la peor campaña en los últimos 20 años, se buscó a los responsables del fracaso. Los seguidores del fútbol nacional apuntaron a dirigentes, jugadores y cuerpo técnico.

Los futbolistas son los protagonistas de la selección y si bien son conscientes del mal momento que se atraviesa, también se muestra que el problema se arrastra desde hace varios años.

“Creo que sí, por los resultados, pero esto no es de ahora, esto viene de hace 15 años que no ganamos nada. Solamente en la Copa América de 2015 ganamos un solo partido, fue la única diferencia. Que me acuerde, no hemos ganado nada”, aseguró Fernando Saucedo, jugador de la Selección Nacional.

El volante cruceño afirmó que las diferencias en cuanto a la formación de jugadores son significativas y por lo mismo no se puede avanzar en la categoría absoluta.

“La única manera de empezar (a cambiar el panorama es) con ciclos de 10 o 12 añosen los que se formen a los futbolistas”, señaló el jugador que milita en Wilstermann.

DE PRIMERA MANO

DÍAZ: “LA SELECCIÓN HA DECRECIDO”

“Desde afuera, he visto que la selección boliviana ha decrecido en su rendimiento, y si usted me pregunta el por qué, no lo sé. Creo mucho en los procesos, no tienes el tiempo, se aceleran por urgencias y eso precipita decisiones. El proceso consiste en trabajo, en planificación”, señaló el director técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, tras ser consultado sobre la involución que se ve en la Verde, en las competencias en los últimos años.

Díaz señaló que los procesos deben continuar por varios años e hizo recuerdo del trabajo que se realizó en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

APUNTE

EL ANÁLISIS APUNTA A UNA INVOLUCIÓN

El análisis comparativo entre las selecciones muestra que Bolivia tuvo una mala campaña en la Copa América que se realiza en Brasil.

En la cadena Fox Sports, durante un debate que se hizo sobre el performance de las selecciones, Sebastián Vignolo apuntó: “La involución más grande ha sido Bolivia. Hubo un crecimiento enorme en casi todos los seleccionados, pero Bolivia involuciona permanentemente. Le cuesta sacar jugadores, Bolivia no consigue competir. Se debe tomar nota porque realmente es muy flojo”, apuntó.