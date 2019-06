Selena Gomez explica por qué ha decidido borrar la aplicación de Instagram de su teléfono móvil

A veces aquello que siempre soñaste tener acaba convirtiéndose en tu peor tortura. Que se lo digan si no a Selena Gomez, la que un día fuera la persona con más followers en Instagram y, por lo tanto, la que más dinero cobraba por publicar en su perfil fotos patrocinadas por marcas.

Lo gracioso es que mientras miles de influencers aspiran a tener una milésima parte del poder que Selena tiene en esta red social, ella cada vez se siente más lejos de lo que representa estar todo el día pendiente de lo que ocurre en ella. O mejor dicho, de lo que provoca. De ahí que haya tomado una decisión importante: borrar esta aplicación de su teléfono móvil.

“Antes usaba muchísimo Instagram, pero se ha convertido en algo realmente perjudicial para la salud”, confesó en una entrevista con el programa de televisión americano Live! Wif Kelly and Ryan.

“Creo que especialmente para la gente joven, incluida yo misma. Pasarse tanto tiempo mirando qué dicen de ti en los comentarios es malo. A mí era algo que me estaba afectando mucho. Tanto que llegué a caer en una depresión porque me hacían sentir que no era buena o que tenía que odiar mi cuerpo», continuó.