Senador Murillo denuncia a exministro de Defensa por daño económico de $us. 44 millones

Senador denuncia a ex ministro por daño económico $us. 44 millones, Zabaleta no hizo la denuncia

El senador de UD, Arturo Murillo, denunció un daño económico al Estado de Bs. 291.000.000 ($us. 44.000.000) en la compra de radares a la empresa francesa Thales Systems en la gestión del exministro de Defensa, Reymi Ferreira.

Murillo denuncia que no se ejecutaron las boletas de garantía por incumplimiento de contrato y que más bien, Reymi Ferreira, modificó los acuerdos y contratos con la empresa francesa para evitar el pago de esta sanción millonaria en favor del Estado boliviano.

El asambleísta nacional observa la falta de inacción del actual ministro de Defensa, Javier Zabaleta, quien de acuerdo al artículo 14 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz está en la obligación de haber denunciando a su antecesor, de lo contrario incurre en el delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado de acuerdo al código penal.

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]