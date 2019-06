Sismo sacude la frontera entre Costa Rica y Panamá

Según reportó, el terremoto, de 6,7 grados, se originó a 31 kilómetros de profundidad y fue reportado como sentido en gran parte del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) atribuyó al temblor una magnitud de 6,3 grados.

Los habitantes en el Pacífico sur destacaron una intensidad entre un VII (excesivamente fuerte) y VI (muy fuerte) en la Escala de Mercalli, además de reportar la caída de objetos y cortes en la electricidad.

Mientras, en el Valle Central se reportó el sismo entre un V (fuerte) y IV (moderado) en la Escala de Mercalli.

Evaluación de daños

Inicialmente no se reportaron víctimas o daños materiales. No obstante, no se descartaba que pudiera haberlos, dada la fuerza del temblor.

«Estamos en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias para determinar daños en el país ante el fuerte sismo sentido. Recordamos a la población seguir los canales de información oficial ante emergencias nacionales», escribió el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en su cuenta oficial de Facebook.

La causa del sismo fue la subducción de la placa Coco, explicó la Red Sismológica Nacional.

Costa Rica se ubica en una zona del mundo de alta actividad sísmica y anualmente registra cientos de temblores.

ER (efe, afp)