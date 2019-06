Sobre resoluciones, congresos y la actual coyuntura

Ivan Arias Durán

El Comité Cívico de Santa Cruz ha emitido una convocatoria a paro para el 9 de julio. Este sabado 29 se realizará el 4to Congreso de Plataformas. En torno a estos eventos, pongo a consideración los siguientes apuntes

1. Insistir en las mismas medidas, llevan a los mismos resultados. La actual coyuntura está en el campo electoral y los paros no son, hoy, alternativa de acumulación.

2. La sociedad civil (ya sean comités o plataformas) debe asumir que su rol, en la actual coyuntura, no es dirigir la resistencia y que ése rol ha pasado a los líderes de los partidos políticos (vientres de alquiler o no) que heredaron la acumulación social del 21F

3. El rol de la sociedad civil, hoy, es exigir a los partidos políticos que:

A) hasta antes del 19 de julio encuentren formulas de concentración del voto popular (unidad posible, renuncias, uninominales) porque la actual dispersión, con paros o sin paros, es funcional al proyecto prorroguista y solo favorece al candidato ilegal

B) establezcan fair play en la campaña electoral (dejen de destruirse entre sí)

C) organicen el control electoral junto a la sociedad civil

D) que hagan suyos problemas sociales (como el de los productores legales de la coca de La Paz) y que no se hagan de la vista gorda ante el narcotráfico y la corrupción

Los partidos políticos, de no entender bien los actuales desafios, corren el peligro de recibir voto castigo o ser rebasados por la sociedad que, si bien no esta hoy en primera línea, esta espectante.

4. La sociedad civil junto a los líderes políticos deben unir esfuerzos para seguir las gestiones ante los organismos internacionales que permitan la inhabilitación del candidato ilegal.

5. Organizar el control electoral desde hoy.