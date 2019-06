Sol.bo de Revilla en riesgo de perder gobernabilidad ante el MAS en Concejo de La Paz

Después de la situación del concejal Fabián Siñani y la eventual habilitación de su suplente, Soberanía y Libertad (Sol.bo) está en riesgo de perder la gobernabilidad en el Concejo Municipal de La Paz ante el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Hoy, el pleno del Concejo tiene previsto elegir al nuevo directorio para la gestión 2019-2020. El MAS “baraja”, para presidir esa instancia, los nombres de las concejalas de Sol.bo Cecilia Chacón, crítica al interior de su frente, e Isabel Colque, cuya habilitación es impulsada por el propio masismo.

“Como MAS vamos a postular a la concejala Chacón o a Colque, si la habilitan”, informó una de las autoridades electas del MAS, quien explicó que de acuerdo al reglamento, la presidencia del Concejo corresponde a la primera fuerza mayoritaria. “Como las dos concejalas son de Sol.bo, por eso se las apoyará”, agregó.

Por su lado, la jefa de bancada de Sol.bo, la concejala Beatriz Álvarez, informó que ese frente decidió ratificar a su colega Pedro Susz en la presidencia. “Esto ha sido aceptado por todos los concejales de Soberanía y Libertad. Entonces, mañana (hoy) tiene que ratificarse esa decisión”, dijo Álvarez, quien espera que su colega Chacón respalde la decisión de la bancada de Sol.bo.

La concejala del MAS Mavel Machicado adelantó que antes de iniciar la votación para elegir al presidente del Concejo exigirá la habilitación de Colque, para que ella participe en la sesión.

“Lastimosamente, ella (Colque) ha sido discriminada. Sol.bo no quiso habilitarla, pero ella presentó un amparo constitucional y logró que el juez ordene su habilitación. Por eso, yo como mujer voy a pedir que se la habilite”, expresó.

Frente a ese criterio, Álvarez manifestó que aún no fueron notificados y que la habilitación de Colque podría darse después de la conformación de la directiva del Concejo. “Además, no se están cumpliendo las 48 horas que ordenó el juez”, aseguró.

Foto:Archivo / Página Siete

La correlación de fuerzas

De concretarse la habilitación de Colque, Sol.bo, después de cuatro años, corre el riesgo de perder la gobernabilidad en el municipio. En las elecciones subnacionales de 2015, Sol.bo logró siete curules en el Concejo, frente a los cuatro que obtuvo el MAS, lo que le permitió tener mayoría en esa instancia.

Pero esa correlación de fuerzas está puesta en “entredicho” después del caso Tersa, dado que la jueza Claudia Castro -asignada a la causa- ordenó la detención domiciliaria de Siñani.

A ello se suma la postura que asumió la concejala Chacón. Ésta, después de denunciar presuntas irregularidades en el convenio que suscribió la Alcaldía, gobernada por su agrupación, con el grupo Saavedra para el proyecto World Trade Center, votó, igual que los concejales del MAS, para que el Alcalde sea sometido a la Comisión de Ética.

En caso de que Chacón decida apoyar a la bancada masista, este partido sumaría cinco votos (los de Jorge Silva, Mavel Machicado, Mario Condori, Betty Gutiérrez y el de Chacón).

Foto:Archivo / Página Siete

Esa situación generaría un empate a la hora de elegir al directorio del Concejo, dado que Sol.bo se quedaría con cinco de sus siete concejales iniciales (Pedro Susz, Beatriz Álvarez, Andrea Cornejo, Isaac Fernández y Kathia Salazar).

En el escenario en que Isabel Colque, quien es de Sol.bo, logre su habilitación y brindé su apoyo al partido azul, Chacón tendría el “voto de oro” ante los cinco votos de Sol.bo y los cinco votos del MAS para presidir el Concejo Municipal.

Página Siete llamó a la concejala Chacón para conocer a quién respaldará con su voto en la elección de la nueva directiva, pero no se tuvo respuesta de la autoridad edil.

No obstante, Chacón aseguró -en una entrevista publicada el domingo- que su retorno al MAS “no es una opción”. “Yo no me he pasado al MAS, no lo voy a hacer, sigo siendo parte de Sol.bo, no pienso renunciar, pero tampoco voy a dejar de hacer mis observaciones”, manifestó.

El analista Iván Arias señaló que la estrategia del partido de Gobierno, para ganar espacios en el Concejo y posteriormente en el ejecutivo municipal, apunta a “dividir y desacreditar con gente que se da la vuelta”.

“Vemos que el MAS busca quitarle a Sol.bo el control del Concejo para luego avanzar hacia el ejecutivo municipal, para así poder sembrar pruebas, dudas y amedrentar a otros concejales. Es una lógica que maneja el MAS: divide y reinarás, miente que algo quedará y ataca y amedrenta”, manifestó el analista.

Situación de Sol.bo

La causa La mayoría de Sol.bo comenzó a mermar tras el polémico caso Tersa. El 16 de abril, la jueza Claudia Castro determinó la detención domiciliaria del concejal Fabián Siñani (Sol.bo).

Fallo La Sala Constitucional determinó la pasada semana que la concejala suplente Isabel Colque debe ser habilitada como titular en el Concejo mientras dure la licencia de Siñani, quien se encuentra con detención domiciliaria.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz