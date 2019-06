Soyeros bolivianos cumplen quinto día de bloqueo; la Policía vigila y está en apronte

Por quinto día consecutivo el tráfico en la ruta Santa Cruz-Beni está interrumpido por el bloqueo de los productores de soya. La terminal de buses de la ciudad de Santa Cruz ha cortado las salidas de los buses en tanto la Policía vigila con agentes de Inteligencia las protestas en San Julián y Cuatro Cañadas y está en apronte a la espera de órdenes.

Los movilizados y autoridades del Gobierno exploran un nuevo acercamiento con los empresarios para zanjar el conflicto generado por el precio del grano que a escala internacional supera los $us 300, mientras que en el país las aceiteras ofertan solo $us 230 la tonelada. Exigen que las firmas mejoren ese pago.

“Estamos a la espera de que esto pueda solucionarse, se está haciendo el seguimiento correspondiente. Estimamos que en el transcurso de hoy pueda salir humo blanco para que esto se soluciones”, señaló el subcomandante de la Policía cruceña, Wálter Miranda.

Los uniformados, cuyo número no quiso precisar el jefe policial, están acuartelados a la espera de órdenes superiores, aunque no se descarta intervenir las movilizaciones como ocurrió la semana pasada.

Los productores del grano de Cuatro Cañadas y de San Julián comunicaron este lunes que se mantendrán las medidas de presión en tanto no sean atendidas sus demandas.

“Ninguna de las autoridades nos contactó. Estamos muy preocupados”, reclamó el dirigente de San Julián, Hugo Flores. Por su lado, el representante de Cuatro Cañadas, Isaías Galán, dijo que están molestos por la “actitud” de las firmas aceiteras debido a que no pueden demostrar por qué no es posible subir los precios por encima de los $us 230. “El bloqueo continuará”, advirtió.

En tanto, agentes de Inteligencia de la Policía vigilan de cerca las protestas para, por ejemplo, cuantificar el número de movilizados.

“Estamos haciendo el seguimiento con trabajos de inteligencia, la cantidad de bloqueadores que existen en los diferentes lugares de San Julián y Cuatro Cañadas, el personal policial están en una situación de listeza”, remarcó Miranda en declaraciones a la red PAT. (10/06/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz