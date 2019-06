Trasladan a los tres detenidos del clan Candia-Castedo a la cárcel en Trinidad

LA PAZ | ANF

Los tres detenidos preventivamente del clan «Candia Castedo», involucrado en tráfico internacional de drogas por la ruta Bolivia-Paraguay-Brasil, llegaron la mañana de hoy a Trinidad, Beni, y fueron internados en la cárcel de Mocoví y a la de Mujeres.

Mayerling Castedo Molina, afín al MAS, y sus hijos Joice Candia Castedo y Jhonsy Darío Candia Castedo, alias el «Tinajas», fueron imputados esta semana por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. la Fiscalía abrió el proceso tras encontrar vínculos de este clan con la narcoavioneta de origen boliviano desarticulada en Paraguay, en mayo, con aproximadamente 400 kilos de cocaína, que estaban siendo enviadas a Brasil.

Los implicados fueron trasladados con fuerte resguardo policial. El hijo fue internado en la cárcel de varones Mocoví y a la madre y la hija, en el penal de mujeres, donde compartirán celda. Ninguno de estos penales es de máxima seguridad.

«Ellas están entrando con una detención preventiva, mi (función) es designar y que, pues adentro no se cometa ningún tipo de abuso, que en el momento no ha habido y no habrá, y que tengan permanencia tranquila», dijo la gobernadora de la cárcel de mujeres, Claudia Romero.

La autoridad informó a las detenidas las reglas de la cárcel y les precisó que no gozarán de privilegios. Además de presentarles al resto de las privadas de libertad, se les dijo que está prohibido las televisiones, radios y ventiladores, según reportó Radio Fides.

Los Tiempos