Trituradora de empresas

Humberto Vacaflor Ganam

Los empresarios privados están muy molestos con la situación creada por el gobierno. Han llegado a levantar la voz y a hacer críticas que hasta hace poco no se atrevían a pronunciar.

Franklin Pérez, de la cámara nacional de la construcción, dijo que la ABC, el nombre que le puso el actual gobierno al Servicio Nacional de Caminos, es “la tumba de las empresas nacionales”, la sepulturera, porque privilegia a las empresas extranjeras. Una forma extraña de “descolonización”.

Hay empresas chinas que recibieron contratos de la señora Gabriela Zapata y luego fugaron, pero eso no impidió que la ABC siguiese prefiriendo empresas de ese país para proyectos millonarios. La planta de Bulo Bulo no puede exportar la poca urea que produce porque no existe el ferrocarril, que debía haber construido una empresa china contratada también por la novia del presidente.

Los arroceros del país dicen que el gobierno del MAS solo se dedicó a perjudicar al sector y provocar que ahora el arroz de Argentina o de Brasil esté en la dieta de los bolivianos. El operativo consistió en perseguir a los arroceros de Yapacaní para que opten por cultivar coca, asaltar a Jacob Ostreicher y regalar a los cubanos el arroz robado.

Los soyeros están pensando lo mismo, ahora que el gobierno quisiera repetir con ellos el tratamiento que dio a los arroceros, con el método de prohibir exportaciones y someterlos al método de extorsión que consiste en la aplicación de la FES (Función Económica y Social), puesta en manos de masistas inescrupulosos. (Si fueran escrupulosos sería un oxímoron.)

La exportación de diez productos agropecuarios es frenada por al menos treinta leyes y decretos aprobados por el actual gobierno desde 2007, pero sobre todo por el cambio fijo de la moneda, dice el IBCE en un informe sobre los obstáculos que deben vencer los exportadores.

De esa manera, Bolivia se ha hecho acreedora al premio del país latinoamericano que recibe las menores inversiones extranjeras.

Hasta ahora era el Doing Business del Banco Mundial que hacía sus calificaciones y ponía a Bolivia en los últimos lugares; pero en este momento son los propios empresarios bolivianos los que denuncian la situación de extorsión en que deben desarrollar sus actividades.

El sistema estatal de contratación de empresas es una trituradora que beneficia a las que son extranjeras y perjudica a las nacionales, según lo denuncian, en esas palabras, los empresarios nacionales.

Fuente: Vacaflor.obolog.com