Vocero de Mesa dejó a Doria Medina, dice que demasiada mezquindad del político

Vocero de Mesa dejó a Doria Medina, dice que demasiada mezquindad de político

En una entrevista publicada por el diario Página Siete, Ayo se declaró “decepcionado” por la “mezquindad” del opositor Doria Medina con quien dice llegó a tener una vinculación “tortuosa”.

“Yo le propuse un programa (a Doria Medina) en diciembre de 2017, pero vio el presupuesto y dijo que tenía que reducirlo a la décima parte de eso”, narró Ayo.

“Luego le dije que tenía unas 68 investigaciones que iban a costar 68.000 dólares, a 1.000 dólares por una pequeña consultoría de cada tema. (Doria Medina) me dijo que comience con dos y que pague a 300 dólares. Me bajó de 68.000 a 600 dólares. Empezó a ser un poco tortuosa la cosa y dije este hombre no quiere ser candidato a nada”.

Ayo también admitió que su alejamiento del frente de Doria Medina fue antes del fracaso de los intentos de unificación de la oposición. “No, es previo mi alejamiento. En la fundación (Pasos Kanki de Doria Medina) estuve decepcionado del comportamiento de Samuel porque es tremendamente mezquino”, dijo.

Diego Ayo fue designado como Vocero de Carlos de Mesa el 20 de junio pasado.

“Doy la bienvenida al destacado profesional @diegoayosaucedo, que desde hoy se integra a nuestro equipo de campaña como Vocero de @ComunidadCBo. Estoy seguro que su aporte será fundamental en la difusión de nuestra propuesta electoral”, twiteo De Mesa.

Recientemente, Ayo que fue viceministro de Participación Popular de Gonzalo Sánchez de Lozada, reconoció haber trabajado para la agencia USAID de Estados Unidos.

“Trabajé tres años en USAID, si volviera atrás, no trabajaría tres, lo haría 10, lo volvería a hacer”, sentenció.









Fuente: Detrás de la Verdad

