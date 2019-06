WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles: cómo saber si le afecta

Terminales populares con sistemas operativos anticuados dejarán pronto de dar servicio a la aplicación

Aunque si disfruta de un móvil de última generación no debe preocuparse por esta noticia, sí hay una considerable masa de usuarios que siguen aferrados a sus viejos móviles. Si se encuentra en este segundo grupo debe saber que es muy posible que tenga que decir adiós a WhatsApp en poco más de medio año o incluso antes. La compañía de mensajería recuerda en sus términos de uso que las versiones más antiguas de Android dejarán de tener soporte a partir de febrero de 2020, pero esta medida también afectará a varios modelos del iPhone y, en unos días, a los Windows Phone.

¿Qué móviles dejarán de usar WhatsApp? Aunque la firma bajo el paraguas de Facebook no enumera los modelos, sí especifica las versiones del sistema operativo que dejarán de dar cobertura a WhatsApp: las anteriores a Android 4.0 (o Ice Cream Sandwich) y los iPhone que se hayan quedado en iOS 7 o anteriores. Aunque resulta complicado que todavía haya usuarios de Android con versiones tan antiguas de la plataforma, si es propietario de un Samsung Galaxy S3, un Galaxy Nexus de Google o un Xperia S de Sony que no haya actualizado a Android 4.0 (o modelos todavía anteriores), no podrá usar la popular aplicación de mensajería a comienzos del año que viene.

Si bien el iPhone envejece mucho mejor y aguanta bien el paso del tiempo, lo mismo sucederá a los propietarios de ciertos modelos de este móvil. Quien todavía utilice un iPhone 3G, 3GS o iPhone 4 a partir de febrero deberá plantearse renovar o utilizar una aplicación de mensajería alternativa (algo poco realista, ya que el grueso de los contactos utilizan WhatsApp como app de mensajería por defecto).

Peores noticias, si cabe, para los numantinos que sigan aferrados a un Windows Phone, ya que la app dejará de estar disponible en la Windows Store en unos pocos días, en concreto, el próximo 1 de julio, según apuntan distintas fuentes.