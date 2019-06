Yesterday, a 54 años de la grabación de la canción más famosa del pop

En un principio el bajista zurdo de Liverpool había bautizado a la canción como «Scrambled Eggs», aunque para asegurarse de que la pieza no pertenecía a otro artista expresó que, «lo primero que hice con la melodía fue verificar si no tenía dueño, y la gente me dijo: ‘No, es encantadora, y estoy seguro de que es toda tuya‘. Me tomó un poco de tiempo asegurarme que no pertenecía a alguien, pero como un buen buscador, finalmente la reclamé como mía; al principio no sabía qué letra adaptarle».