Arenavirus: Larrea pide valentía para aceptar que se actuó tarde

Cuestiona que funeraria tenga mejor equipo que médicos

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, pidió a las máximas autoridades bolivianas de Salud reconocer que no se actuó a tiempo en el caso de los médicos fallecidos por el arenavirus.

“Hay que aceptar, y eso es de valientes, que hemos actuado tarde, que no hemos dado con el diagnóstico, que no hemos un seguimiento desde el primer caso”, expresó Larrea.

Las afirmaciones de Larrea se dieron tras las muertes de los médicos Ximena Cuéllar y Gustavo Vidales y, después de confirmarse que el tercer médico afectado, Marco Ortiz, se encuentra en estado crítico.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El directivo cree que en los dos últimos casos de los médicos se actuó tardíamente. “No se han hecho los exámenes que debería haberse hecho en su tiempo”, aseveró Larrea.

El presidente del ente médico advierte que el fármaco que se emplea en similares casos de arenavirus, la ribavirina, se usa en un tiempo determinado y este no se administró a tiempo y, además, llegó para la vía oral cuando debía ser inyectado por vía endovenosa, para lo cual se esperó más de 10 días.

Sobre las declaraciones del representante de la OPS/OMS sobre que no existe tratamiento específico para este tipo de virus, Larrea dijo que además de la ribavirina también existe el suero inmunológico que se lo saca de otra persona y que este tratamiento tuvo éxito en la epidemia de San Joaquin (Beni), suscitada hace casi 60 años, por lo cual , para el directivo, no se puede afirmar que no existe tratamiento.

Para Larrea, la forma en que se trató la enfermedad desde el inicio “no es la manera correcta de actuar epidemiológicamente”.

“No tenemos bajo control el virus, si no ya los hubiéramos curado a nuestros colegas”, lamentó el facultativo.

Afirma que trabajan con barbijos de Bs 1 y batas de Bs. 5

El directivo de los médicos también reclamó sobre el equipamiento y las medidas de bioseguridad de todos los trabajadores de salud de los centros médicos.

Llegó a cuestionar incluso “porqué los (empleados) de las funerarias tienen mejor equipo de protección que los médicos”.

El representante indicó que los funcionarios sanitarios trabajan con gorros y barbijos de 1 boliviano y batas de 5 bolivianos.

Respecto a los fármacos para tratar la emergencia del arenavirus, señaló que en el sistema de salud boliviano “tenemos los expertos pero no tenemos los medicamentos”.

Larrea asegura que “este virus es letal una vez que ingresa y se disemina por todo el organismo”.

“¿Esos chicos de la funeraria que han ido a recoger el cuerpo del doctor Vidales habrán quemados los trajes o los estarán lavando no más en sus casas?”, preguntó.

Urgen resultados del CDC de Atlanta

Larrea advirtió que “ojalá que lleguen ya los resultados del CDC de Atlanta”, porque con ello se podría salvar la vida del tercer médico afectado, Marco Ortiz.

Confía en que solamente los resultados del CDC de Atlanta (Centro de Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés) podrán ayudar en el caso del arenavirus hasta el momento no identificado.

El galeno confirmó que Ortiz se encuentra en estado crítico y con diagnóstico reservado a raíz de una conversación que tuvo con la esposa del convaleciente.

“La familia está exigiendo que de una vez tengamos los resultados”, aseveró y enfatizó que el galeno “tiene un daño renal, tiene un daño hepático y tiene un daño pulmonar”.

En cuanto a los restos del doctor Vidales dijo que tras la cremación restos serán enterrados en el Cementerio Jardín.

Ratifica para a nivel nacional

El doctor Larrea ratificó asimismo que este viernes los médicos ejecutarán un paro de 24 horas a nivel nacional y que solo se atenderán servicios de emergencias durante la medida.

El dirigente pide apoyo a la población “porque no podemos seguir en esas mismas condiciones”.

Agregó además que la muerte del doctor Vidales desnuda que los profesionales en salud no tienen un seguro.

Fuente: erbol.com.bo