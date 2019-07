Así ha sido la explosión del volcán italiano Stromboli que se ha cobrado una vida

Police chopper aerial still image of volcano after eruption over stromboli

El volcán de la isla de Stromboli, al sur de Italia, se ha cobrado durante la tarde de este miércoles al menos la vida de una persona y ha dejado a otra herida después de que experimentara una serie de violentas explosiones con las que ha expulsado lava y rocas hacia el exterior. De momento, la nacionalidad del fallecido se desconoce aunque las autoridades italianas sí han indicado que se trata de un excursionista.

El Stromboli, al norte de Sicilia, es uno de los pocos volcanes que se mantiene en actividad, además de ser la estructura geológica que da nombre a uno de los cinco tipos de explosiones volcánicas existentes. De la denominación del Stromboli se desprende lo que se conoce como la ‘erupción estromboliana’. Se trata de un vulcanismo que se caracteriza por las erupciones explosivas que se producen separadas por periodos de calma que pueden tener una extensión variable, y a raíz de ellas se produce una emisión violenta de nubes ardientes que se deslizan con gran rapidez por los flancos del volcán, arrasando con lo que encuentran a su paso.

Después de que el Stromboli haya explotado de manera violenta, tal y como describe el fenómeno al que da nombre, los lugareños han podido ver una gran columna de humo blanco que se desprendía desde éste volcán de 927 metros de altura a los que hay que sumar otros 3.000 metros más que permanecen debajo del mar y que ha asustado a varios turistas, que según ha apuntado la prensa, se han lanzado al mar.

Estas son algunas de las imágenes de la explosión que los usuarios han subido a las redes:

Explosión del volcán #stomboli en Italia imágenes sorprendentes Empieza la evacuación pic.twitter.com/efyopvRM6F — Jose Antonio Lopez (@jalcantico) 3 de julio de 2019

Dünyadan ardı ardına felaket haberleri geliyor.

İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesindeki Stromboli Yanardağı aktif duruma geçtihttps://t.co/wMm8NkFVjJ pic.twitter.com/pI81ds7Qe3 — Melike Eski (@MelikeEski) 3 de julio de 2019

Fuente: elconfidencial.com