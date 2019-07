Blooming debe arreglárselas sin Rafinha ni Barros este domingo ante The Strongest

Por esguinces de rodilla, Blooming deberá prescindir entre 10 y 15 días de Rafinha y Barros, que fueron claves en el Apertura. Ambos jugadores no estarán ante The Strongest en la primera fecha del Clausura

Blooming no podrá contar, al menos en las dos primeras fechas del torneo, con dos de los jugadores que le cambiaron la cara al equipo en el Apertura. Los brasileños Rafinha y Rafael Barros sufrieron esguinces de rodilla y por ello no podrán estar mañana (19:30) en el partido de local en el estadio Tahuichi frente a The Strongest, correspondiente al comienzo del Clausura. Sin Rafinha, el equipo de Erwin Sánchez pierde bastante juego creativo, y sin Barros, el poderío en el ataque se reduce.

El primero padece un esguince en su rodilla, pero para bien del jugador y del equipo no es tan grave. Por ello, dependiendo de la respuesta del cuerpo del jugador, el volante estaría listo para jugar en la tercera fecha del Clausura, el 25 de julio en el Tahuichi, ante Sport Boys. En el segundo partido del torneo, los celestes visitan, el 21 de este mes, a Nacional Potosí.

Lo de Barros es un poco más complicado, pues el atacante tuvo un esguince en su rodilla izquierda, cuya recuperación puede demandar un tiempo de 15 días, y en el peor de los casos quedarse fuera durante tres semanas. Con este diagnóstico el brasileño la sacó barata, pues en un primer momento se pensaba que se trataba de rotura de ligamentos, una lesión temida y que conlleva mínimo seis meses de rehabilitación.

Ayer, el médico de la academia, Wilson Onishi, confirmó las bajas de los brasileños, diagnóstico que frena a Blooming en la búsqueda de un delantero extranjero para remplazar a Barros, que a más tardar puede estar de vuelta en el equipo para el 4 de agosto, cuando se dispute el clásico cruceño ante Oriente Petrolero.

Sus remplazantes

Los que cubrirán los espacios que dejan los dos brasileños están casi definidos. Por Rafinha ingresará Joselito Vaca, que hace algunos días afirmó que había realizado una buena pretemporada y que estaba listo para ser tomado en cuenta si el técnico Sánchez lo dispone. Otro que entrará al onceno titular es Alexis Blanco, que va por Barros. El delantero argentino marcó ocho goles en el anterior torneo, pese a que no tuvo la continuidad necesaria.

Ahora se le abre la chance de demostrar su valía. En defensa el único cambio es la del zaguero central argentino Rodrigo Erramuspe, que dejó Blooming. Su lugar será ocupado por el paraguayo Óscar Velásquez.

El onceno formaría con: Cordano, en el arco; Cueto, Carrasco, Velásquez y Fernández, en la defensa; Latorre, Vargas, Sánchez, Arano y J. Vaca, en el medio; y Blanco, en ataque. La academia es el único equipo de los 14 que disputarán el Clausura que no contrató hasta el momento ningún refuerzo. En el cuerpo técnico y dirigencia hay confianza en que se mejorará el cuarto puesto conseguido en el Apertura. Es más, Juan Jordán, el presidente del club, afirmó que apuestan por el título.

