Bolivia Dice No pide investigar 12 spots que promueven a Evo

La alianza opositora Bolivia Dice No aseveró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en vez de investigar el spot de su candidato Óscar Ortiz, debería denunciar al menos 12 spots emitidos por el Gobierno a nombre de gestión gubernamental, pero que camuflan campaña electoral.

La alianza aseveró que toma con mucha preocupación la denuncia enviada por el TSE a un juez electoral por un spot grabado por su candidato, Óscar Ortiz, donde habla de luchar contra la corrupción y de un proyecto de ley para vigilar las contrataciones estatales.

“Por qué (el TSE) no envía a un juez electoral los 12 spots que tiene el MAS promocionando la candidatura del Presidente a nombre de información institucional pagados con recursos públicos de los bolivianos, aquí se fijan en un spot de un senador que está difundiendo información de su rol como senador, que no está promocionando una marca partidaria, no está pidiendo el voto ni promociona su nombre como presidente”, dijo el coordinador nacional de campaña de Bolivia Dice No, Vladimir Peña.

El TSE remitió ayer los casos de posibles faltas electorales cometidas por el candidato Ortiz, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras y 4 medios de comunicación por difusión de propaganda.

Sin embargo, el TSE aún no resolvió la denuncia contra el presidente Evo Morales por ofrecer obras a cambio de votos en un acto en Morochata realizado en mayo.

En el marco de la campaña, Ortiz presentó ayer a sus candidatos al Legislativo por el departamento de La Paz.