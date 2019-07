Bolsonaro: el «mesías» en descenso

Videos obscenos, fanfarronería, muchos tuits y poca política real. En sus seis turbulentos meses como presidente, Jair Messias Bolsonaro ha perdido mucho capital político y ha decepcionado a quienes creyeron en sus promesas. El balance: solo el 32 por ciento de los brasileños están satisfechos con su trabajo, según un estudio publicado el jueves pasado (27.06.2019). La tendencia: su aprobación seguirá en picada.

«Los resultados de la encuesta no son de extrañar», dijo el politólogo Marco Aurélio Nogueira a DW. «En seis meses no ha logrado nada», añádió. Su proyecto favorito, la liberalización de las leyes de armas, ha fracasado por la resistencia del Congreso. E incluso la lucha contra la corrupción, que él había anunciado en la campaña electoral, no ha progresado.

En temas de corrupción, «él mismo está metido en un lío profundo», señaló Nogueira. Se dice que su propio partido, el Partido Social Liberal (PSL), ha recurrido a irregularidades en la financiación de la campaña. Además, su hijo Flávio Bolsonaro está involucrado en dudosas transacciones de bienes raíces y se dice que ha contratado irregularmente a empleados en su gabinete. Incluidos representantes del inframundo de Rio de Janeiro.

Estos problemas no serían tan obvios si la economía funcionara, aseguró el politólogo Oliver Stuenkel de la Fundação Getúlio Vargas a DW. En el tema económico prevalece incluso una gran decepción. Y es que el banco central acaba de reducir su pronóstico de crecimiento para 2019 de 2 a 0.8 por ciento.

Tensiones con el Congreso

Los mercados habían puesto sus esperanzas en el ministro de economía ultraneoliberal, Paulo Guedes. No obstante, Guedes no ha tenido la libertad política necesaria, afirma Stuenkel. Esto se debe principalmente al propio presidente, que prefiere evitar decisiones impopulares, como los recortes de pensiones y las privatizaciones de empresas estatales. «Los mercados ya han notado que Guedes tiene dificultades para hacer cumplir sus planes», afirmó Stuenkel. En particular, a Guedes le duele que el Congreso haya demolido su reforma de pensiones y haya hecho, en vez, su propio borrador. Así, el Congreso muestra más interés en la reforma de pensiones que en el propio presidente; la reforma probablemente no será aprobada gracias al Gobierno, sino a pesar de este, considera Stuenkel. Y Nogueira agrega: «Ciertamente, Bolsonaro no podrá atribuirse esto como una victoria propia».