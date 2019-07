Bolsonaro espera que el MAS de Evo no asista al Foro de Sao Paulo

AFP / Brasilia

El ultraderechista presidente brasileño, Jair Bolsonaro, espera que el MAS no participe del Foro de Sao Paulo que se desarrollará a fines de este mes en Caracas, Venezuela, y destacó que el presidente Evo Morales –uno de los últimos representantes del ciclo de gobiernos de izquierda en Sudamérica– está dando “señales” de querer apartarse de sus aliados ideológicos tradicionales.

“Espero que (el partido de Morales) no participe a fin de mes” en la reunión que el foro prepara en Caracas, subrayó.

Puntualizó que “Bolivia está dando señales de querer apartarse del Foro de Sao Paulo”, una articulación de partidos políticos y movimientos de izquierda latinoamericanos, visto por buena parte de la derecha brasileña como un centro de conspiración continental.

El mandatario brasileño se pronunció al respecto, luego de entreabrir las puertas del Mercosur a Bolivia. “Bolivia quiere entrar al Mercosur y lógicamente podrá entrar. Podemos conversar sobre eso, pero va a entrar en una situación diferente de la de Venezuela en el pasado, que era con sesgo ideológico”, dijo en un desayuno con corresponsales extranjeros en Brasilia.

Venezuela, que había ingresado en 2012 al bloque creado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fue suspendida en 2017 por no respetar sus compromisos comerciales y políticos, entre ellos la carta democrática del bloque regional.

Según Bolsonaro, “la gran señal de que Bolivia quiere cambiar fue su colaboración en la detención de terrorista” italiano Cesare Battisti, condenado a prisión perpetua por cuatro asesinatos en Italia, en la década del 70. Battisti se había refugiado en Brasil en 2004, pero estaba prófugo desde diciembre de 2018, cuando Brasilia emitió una orden de captura en su contra. En enero de este año cruzó a Bolivia, donde fue capturado y remitido a las autoridades italianas, luego de que le fuese rechazada una solicitud de asilo.

Bolsonaro ya dio una señal de un acercamiento con Morales esta semana, durante la cumbre del Mercosur en Santa Fe (Argentina), a la que el mandatario boliviano asistió en calidad de miembro asociado.

“Morales, ya te estaba extrañando, desde la última vez que te vi en mi (ceremonia de) posesión”, el 1 de enero, le lanzó el presidente brasileño.

Brasil y Bolivia negocian la extensión de un contrato de aprovisionamiento de gas boliviano que llega a término en diciembre de este año. Según fuentes del Gobierno brasileño, los dos mandatarios mantuvieron contactos en los últimos días a ese respecto y las discusiones están avanzando con buenas perspectivas.

Soberanía

El diputado del MAS Víctor Borda señaló que tanto el Mercosur como el Foro de Sao Paulo son instancias de integración que se van a seguir impulsando.

“La decisión de asistir o no al Foro de Sao Paulo es absolutamente soberana. Por lo menos de manera oficial no existe intención de dejar de asistir. En ese sentido, ahí no nos gusta que haya interferencia de ningún país latinoamericano”, subrayó.

Según Borda, el país y el Gobierno están interesados en ser parte del Mercosur, pero aclaró que para ser aceptados en el bloque, no puede haber condicionamiento, como por ejemplo dejar de asistir al Foro de Sao Paulo, que está previsto que se realice en Venezuela.

El Partido de los Trabajadores impulsó la creación del foro

El Foro de Sao Paulo surgió a partir de la iniciativa de partidos de izquierda de América Latina para hacer un debate sobre la caída del socialismo en los países de Europa del Este y sus consecuencias en la región.

La primera reunión ocurrió en Sao Paulo, en julio de 1990, con el nombre de Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y del Caribe, y fue convocada por el Partido de los Trabajadores de Brasil.

El nombre “Foro de Sao Paulo” fue decidido en el encuentro siguiente, en México, y se debió al hecho de que la primera reunión se dio en la ciudad de Sao Paulo.

El principal objetivo del foro es construir un modelo alternativo de desarrollo a través de una mayor integración continental, por medio del intercambio de experiencias, discusión de las diferencias y búsqueda de un consenso político para la región.

Según la página web del foro, de Bolivia están afiliados el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Comunista de Bolivia y el Movimiento Bolivia Libre. El último encuentro del grupo se desarrolló en La Habana, Cuba en 2018.

