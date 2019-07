Borda dice que la etapa de renuncias para los binomios presidenciales «ya se extinguió»

Ante la polémica por la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) admita la renuncia de andidatos de los binomios presidenciales, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, advirtió hoy que «la etapa de renuncias» de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia «ya se extinguió» por lo que no debería haber cambios en ese rubro.

Borda, señaló que según lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas hubo una etapa para la renuncia de candidatos, que ya concluyó y aseveró que, ahora, las únicas causales por las que un candidato del binomio puede ser reemplazado es por la muerte o por una enfermedad grave debidamente probada.

Ayer el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, aseguró que la Ley de Régimen Electoral permite la sustitución de candidaturas por renuncia desde el 19 de julio, basado en el artículo 108 de esta norma.

Empero un día antes la titular del TSE, Maria Eugenia Choque señaló que las candidaturas seguirán vigentes pese a las dimisiones, en relación al mandato de la Ley de Organizaciones Políticas y los resultados de las elecciones primarias.

«Había un plazo para renunciar y estaba en la ley de Organizaciones Políticas. Entiendo que bajo un análisis jurídico ellos tenían un plazo para renunciar, no lo han utilizado ese derecho y no es en cualquier momento, no es cuando ellos quieren porque un principio de norma que se llama preclusión, todos los actos se extinguen de acuerdo a las etapas, no estamos en etapa de renuncias estamos en otra etapa», aseveró Borda.

En las últimas semanas, Jaime Paz Zamora presentó su renuncia a ser candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). En este caso el TSE rechazó su renuncia amparada en lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas.

Poco después, el senador Edwin Rodríguez presentó su renuncia como candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, que es analizada en la Sala Plena del TSE.

Borda recalcó que si el TSE rechaza la renuncia del legislador potosino no está vulnerando sus derechos. .