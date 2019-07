Calla admite cifra; la curva declinante es innegable

Emilio Martínez Cardona

En un artículo publicado hoy en Página Siete, titulado “Debate: cifras y devaneos electorales (II)”, el sociólogo Ricardo Calla tuvo que admitir la cifra de 39% dada por el mismo periódico en diciembre de 2018 a Carlos Mesa como intención de voto, misma que negó con ligereza en una columna anterior, “Cifras y devaneos electorales”, divulgada el 19 de junio.

Yo había citado ese guarismo en una entrevista de Erbol, comparándolo con encuestas más recientes que dan al candidato de CC alrededor de un 25%, concluyendo la existencia de una evidente curva declinante. Esto provocó el exabrupto del ex ministro de Mesa, quien escribió en el primer artículo: “¿Es que acaso alguna encuesta le dio a Mesa en estos años un potencial de voto presidencial del 39%? ¿De dónde saca esto el apreciado analista?”.

Pues bien, ahora Calla admite el dato, aunque no tiene la hidalguía para reconocer plenamente su error y trata de hablar de un “pico de excepción”. Y aunque esta vez no me alude de manera directa, deja caer con insidia la afirmación de que la opinión sobre la “curva declinante” provendría de intelectuales y periodistas afines al MAS.

Quienes me conocen saben sobradamente de mi trayectoria crítica respecto al régimen de Evo Morales, reflejada en ocho libros y centenares de artículos donde he registrado abusos a los derechos humanos de parte de este gobierno. Algo que no puede decirse del postulante defendido por Calla, quien convivió con el régimen por más de una década, desmarcándose de manera muy reciente y tibia.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Para más datos, remito al lector a mi columna anterior, “Ex ministro de Mesa falla en negar las encuestas”, donde el desinformado o desinformante ex funcionario ya había sido puesto en su sitio.