Carlos Villagrán, «Kiko», reveló los motivos de su pelea con Chespirito que lo alejó del «Chavo del 8»

Según su testimonio, Chespirito lo tomó por sorpresa con un planteo que terminó con su salida del ciclo: «Cuando regresamos en avión a México de una gira que habíamos hecho por Chile me dijo: ‘Mira, hay un déficit en los registros de los personajes’. Le dije: ‘Son tuyos los registros’. Pero me respondió: ‘Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo’. Le pregunté: ‘¿Cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy un intérprete nada más’. Él estaba buscando un pretexto para sacarme, nada más. Entonces le dije que me salía del programa».