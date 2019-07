Comienza la era profesional del fútbol femenino en Bolivia

Los amistosos que jugaron las Guerreras de la Verde, disputados en Santa Cruz y en Lima, y que dejaron resultados positivos en la fecha FIFA allanan el camino hacia el objetivo de profesionalizar la división femenina para el próximo año.

El técnico de la selección femenina, Napoleón Cardozo, luego de los cotejos disputados señaló que la posibilidad de jugar amistosos en fecha FIFA fue un momento histórico.

“Significa muchísimo para el fútbol femenino porque históricamente se ha jugado un primer partido a nivel internacional en fecha FIFA, en Bolivia. Nos ha provocado que casi siete mil personas puedan ir al estadio y vean el fútbol femenino por primera vez y eso significa que el empoderamiento se dé para reconocer el fútbol femenino como un deporte al igual que para los varones porque el fútbol no tiene distinción, es para todos”, señaló el estratega.

Cardozo indicó que la intención es brindar un espacio a las mujeres que juegan fútbol, por lo que tener un momento como el que se vivió en estos dos escenarios deja resultados altamente satisfactorios para el fútbol boliviano.

Un inicio complicado

La Verde logró tres victorias en los cuatro partidos que disputó, y si bien los resultados son positivos, el inicio del trabajo fue complicado ya que al no contar con una división femenina que tiene competencia permanente, es difícil seleccionar a las mejores jugadoras para conformar el combinado nacional.

“Cuesta muchísimo, uno porque no se tiene una división femenina y otro porque en algunos departamentos no hay una liga organizada, no hay un campeonato organizado a nivel categoría mayores o menores. Entonces, se hace difícil. Yo he trabajado varios años con el fútbol femenino y sobre el banco de datos que logré elaborar pudimos hacer el seguimiento de dónde estaban jugando las chicas y se encontraron en varios departamentos”, señaló.

Asimismo, según Cardozo, en algunos departamentos se solicitó hacer conocer a las jugadoras más talentosas, “aunque esa no es la manera de conformar una selección”.

Otro de los inconvenientes fue que algunas jugadoras no pudieron sumarse a la selección, debido a que no consiguieron permiso de sus fuentes laborales.

“Se ha tenido la dificultad de que algunas buenas jugadoras que se tienen en el país no han podido estar porque están trabajando y los permisos de sus trabajos no se los pueden dar por mucho tiempo. Hay chicas que están en cursos avanzados en la universidad, haciendo prácticas y no pueden conseguir permiso”, contó el estratega.

Cardozo aseguró que este problema continuará como hasta ahora, mientras no se inicie el proceso de profesionalización, que le permita a cada jugadora dedicarse de manera exclusiva a la práctica del fútbol.

“Mientras el fútbol femenino no se profesionalice y permita que las chicas puedan vivir de lo que ganan en el fútbol, dejando las otras actividades, aunque no el estudio, no se podrá avanzar. Se ha tenido varias dificultades para conformar esta selección”, dijo.

El recambio

Como en toda selección, las transiciones deben darse para continuar sacando nuevas jugadoras. Al respecto, Cardozo señaló que usualmente se acude a las referentes de las selecciones, a veces sin dar paso a las futuras promesas que puedan aparecer en el fútbol nacional.

“A veces se acude a las frecuentes y no así a las futuras promesas que puedan haber, aunque son muy pocas, no han cambiado mucho. Creo que hay que trabajar para mejorar el fútbol femenino en los nueve departamentos”, dijo Cardozo.

Al proceder con el recambio que es necesario, la intención del técnico es contar con jugadoras jóvenes pero también con experiencia. “El fútbol es rendimiento no es edad”, añadió.

El apoyo a la mujer

“Creo que desde el momento que se ha planificado tener una mujer en el Comité Ejecutivo, como Lily Rocabado, y al mismo tiempo que ella sea la presidenta de la Comisión del Fútbol Femenino y que además estén tres líderes más, ha provocado una mayor atención a la división”, sostuvo el estratega.

La presencia de mujeres en la planificación del fútbol nacional ayudará a trabajar de manera óptima para el cambio. Cardozo aseguró que con la presencia de mujeres comprometidas con las ideas del fútbol femenino se puede proceder a la creación de ligas provinciales y departamentales que alimenten a los torneos nacionales que tengan una duración de varios meses.

“La profesionalización del fútbol para 2020 sería que cada equipo profesional femenino también tenga su división menor porque es de ahí donde se empieza a construir un nuevo fútbol y si a ello va acompañando las proyecciones que tiene la FBF de hacer estos partidos amistosos, se va a mejorar el trabajo”, aseguró el DT.

La idea de profesionalizar la división permitirá que para el próximo año se cuente con un mejor nivel de competencia, el que esperan mostrar en los Sudamericanos Sub-17 y Sub-20 que son clasificatorios para el Mundial de esas categorías.

“Todavía es muy apresurado pensar que podemos equilibrar a Brasil, Venezuela o Colombia, pero creo que si se sigue así, en poco tiempo, nosotros podemos ir a buscar una clasificación y no simplemente a participar”, sostuvo el técnico.

LISTA DE CONVOCADAS

JUGADORA

Daniela Salguero Cuéllar

Danny Katherin Pedraza Avendaño

Ana María Rivera

Verónica Segarra Moscoso

Marcela Ortiz Montalvan

Angela Patricia Cárdenas Román

Mariana Caucota Castro

Paola Roxelin Cruz Alvarado

Janeth Morón Villarroel

Maitté Miozotty Zamorano Cardona

Marilin Rojas Cuéllar

Blanca Ximena Aliaga Vargas

María Alejandra Vaquero Pardo

Deysi Choque Aspeti

Rocío Ortega Palachay

Abigail Panozo Riveros

María Nidia Segovia León

Karla Ticona Poma

Ximena Palma Huanca

Cielo Veizaga Arteaga

Selin Zurita Hasse

Cuerpo Técnico cargo

Otto Napoleón Cardozo Cortez Técnico

Yener Rodríguez Blanzo P. Física

Catalino Mariano Caucota P. Arqueras

Francy Estrada Saavedra Kinesióloga

Cinthia Belén Nina Caro Logística

Elvira Ortiz Gutiérrez Utilera

LA MÁS JOVEN DEL SELECCIONADO

geraldine_dep_falta.jpg Cielo Jazmín Veizaga Arteaga ARCHIVO

Veizaga: «Creo que no estamos tan abajo»

Geraldine Corrales A.

Los Tiempos

La delantera cochabambina Cielo Veizaga es la jugadora más joven del seleccionado nacional que disputó los partidos amistosos ante Puerto Rico y Perú. Con 18 años, la valluna aún estudia en el colegio San Antonio de Padua, de Ivirgarzama, y es una de las promesas que se dio a conocer en los Juegos Plurinacionales del nivel secundario.

– ¿Cómo empezaste a practicar fútbol?

– Juego fútbol desde mis 10 años pero toda mi familia siempre ha sido deportista. Esto ha sido una motivación de nuestros padres para seguir.

– ¿Qué le dejó los primeros amistosos con la selección?

– Además de ganar experiencia he aprendido que psicológicamente somos mejores que todas ,mejor que cualquier país, eso sólo hay que creerlo. Hemos demostrado que sí podemos, no estamos tan abajo como creemos. En la parte física hay que trabajar pero luego hay talento.

– ¿Cómo hace para dividir el entrenamiento y el estudio?

– Es bastante difícil y muchas chicas, aparte de mí, han dejado su trabajo, sus estudios, su familia. Lo que nosotros hacemos es sacrificado, quizá muchas personas no saben de esto. En mi caso pido licencia, luego cuando regreso me completo todos mis trabajos. Es un doble trabajo pero esto es lo que nos gusta.

FICHA PERSONAL

Cielo Jazmín Veizaga Arteaga

Fecha de nacimiento:

17 de marzo de 2001 (18 años)

Lugar: Cochabamba, Bolivia

Padres: Víctor Veizaga

Roxana Arteaga

Hermanos: Sergio (33)

Vannessa (32)

Rider (24)

Kenny (18)