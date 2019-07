Cómo encontrar empleo a través de Google: estos son los pasos que debes seguir

Foto: iStock.

No obstante, en muchas ocasiones nos olvidamos de una herramienta que usamos en el día a día a la hora de buscar en la Red y que no exprimimos de la manera más adecuada en la búsqueda de empleo. Sí, has acertado, se trata del omnipresente Google.

Una «búsqueda tipo» es el puesto de trabajo y el lugar donde quieres realizarlo

La compañía de Mountain View, a través de su popular buscador, recibe 63.000 consultas por segundo de gente de todo el planeta. Como ya sabes, estas búsquedas son de las más variopintas: desde quién es el protagonista de la última de James Bond a cómo saber si estás enamorado de una persona.

Alertas, para no estar pendiente

Lo que mucha gente desconoce es que puede convertirse en un aliado valiosísimo en la ardua tarea de buscar trabajo y es que en este apartado, Google se está actualizando constantemente para dar el mejor servicio en esta área. Por eso hemos recopilado una serie de trucos para que sepas sacar el máximo partido a esta poderosísima herramienta.

Lo primero que tienes que hacer, para evitar estar todo el día pendiente de tu PC, móvil o tablet es configurar las alertas de Google. Ve a “Alertas de Google” y escribe las palabras clave relevantes para tu búsqueda de empleo.

Por ejemplo, si busca trabajo como director de márketing en Madrid, esas son las palabras que habrás de escribir en la alerta y cada vez que Google indexe contenido al respecto, te mandará un correo electrónico informándote (si te parece excesivo, puedes configurar la alerta para que se te informe una vez al día o una vez por semana).

Personalizar las alertas te permitirá encontrar el empleo que buscas mucho antes de lo normal

El buscador es cada día que pasa más inteligente y es capaz de mostrarte solo las ofertas de trabajo que se encuentran cerca de ti o en un área determinada que tú le marques. Así, en el ejemplo que estamos usando podrás delimitar a que distancia estas dispuesto a desplazarte en tu nuevo trabajo (2, 10, 25, 50 km…) teniendo en cuenta tu localización actual.

Hay que personalizarse

También puedes ser más exacto en la búsqueda con las opciones de personalización que ofrece Google. Una vez realizada la búsqueda, si pinchas en la pestaña de “Herramientas” (debajo de la caja de búsqueda y a la derecha), podrás seleccionar el idioma de la oferta de trabajo, la fecha de la misma (desde la última hora hasta el último año) e incluso configurar una búsqueda avanzada en la que incluir o desechar determinadas palabras.

En nuestro ejemplo, podrías buscar “director de márketing en Madrid” y evitar que en los resultados aparezcan, por ejemplo, ofertas que incluyan el término “digital”.

Búsqueda en Google

Nuestro último truco no es exactamente para buscar empleo, pero te podrá servir para que las empresas a las que mandas tu curriculum te tengan en cuenta. Se trata de hacer búsquedas sobre uno mismo, con nuestro nombre. Así podremos comprobar qué información muestra Google sobre nosotros y detectar si hay algo negativo o que no queramos que se muestre (sí, todos estamos pensando en esas fotos de borrachera que publicamos en Instagram). Si encuentras algo así, mejor corrígelo y ese empleo con el que sueñas, estará más cerca.

Fuente: elconfidencial.com