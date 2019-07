¿Cómo era? «No vamos a talar ningún árbol en la construcción de la vía para el BRT», debo decir que no nos han mentido, no los van a talar, solamente les van a cercenar sus raíces y taparlos con cemento para que no les llegue agua así se enferman y nos justifica el talarlos para que no sean un peligro. Bravooooooo! Son unos chantas!!!

Fuente: Julico Jordán

