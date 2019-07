Cómo Olivia de Havilland cambió para siempre la vida de las estrellas de Hollywood

A ese mundo había llegado de niña Olivia de Havilland espoleada por su madre, la típica figura de mujer frustrada que busca realizarse a través de sus hijos. Fue ella la que, animando a competir entre sí a Olivia y a Joan desde la infancia, creó una rivalidad que arrastrarían a lo largo de toda su vida adulta, hasta llegar a esos 40 años sin hablarse a los que sólo la muerte de Joan puso fin. Olivia tuvo una suerte relativa: como fue la primera en triunfar se convirtió en la favorita de su madre, mientras Joan era la hermana segundona a la que hacían poco caso.Descubierta en el teatro, en su tercera película con la Warner Brothers Olivia encontró al que sería su pareja emblemática, el atractivo e irredento Errol Flynn. El capitán Blood fue un éxito inmediato, el dúo se convertiría en epítome de películas de romance y aventuras y Olivia ascendió al olimpo que su madre ambicionaba para ella desde su nacimiento: el de las estrellas de Hollywood.

Sobre el papel, la vida de esos ídolos sobre la tierra era lo más parecido a un sueño que pudiera imaginar el público castigado por los duros años de la depresión. En realidad, había más oropel que brillo auténtico. “Las estrellas no nacen, se crean” era una máxima comúnmente aceptada entre los estudios, que decidían cómo vestía, dónde vivía e incluso el carácter que un actor debería mostrar en público, mezclando persona y personaje de una forma esquizofrénica. Los actores estaban sujetos por los estudios a contratos estándar de siete años de duración, y eran tratados como una propiedad más de la empresa. Esto implicaba que no tenían apenas poder de decisión sobre qué papeles elegir y cuáles rechazar. El estudio se los asignaba y no se esperaba que diesen su opinión sobre el tema.