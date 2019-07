Cristina Kirchner: «Puedo mirarlos a los ojos porque nunca los traicioné»

En el cierre, la ex Presidente se refirió a su última visita a la provincia en 2013: «Guardo recuerdos imborrables, cuando vinimos con Néstor (Kirchner), yo era candidata a presidenta, vinimos a inaugurar el centro cívico. Cuando Néstor habló, el Flaco (en referencia a Gioja) le había pedido el estadio de fútbol. Me acuerdo de que cuando habló, Néstor le dijo que lo íbamos a hacer y él iba a venir a inaugurarlo como primer damo. No alcanzó a venir, pero lo inauguramos. Lástima que no lo pudo ver«.