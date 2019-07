Demócratas califica de contradictoria reunión entre Carlos Mesa y empresario ‘Pili’ Roda

Santa Cruz.– Vladimir Peña, vocero de la alianza «Bolivia dice No» dijo que le parece contradictorio la reunión de Carlos Mesa con un influyente empresario cruceño, recordando que el ex presidente y ahora candidato dijo en algunas oportunidades qué los empresarios de Santa Cruz tenían una visión provinciana y en su libro «Presidencia sitiada» arremete contra el empresariado cruceño, por lo qué nunca ha creído en los cruceños, a no ser que haya cambiado de opinión, aunque no se sabe un día dice una cosa y al otro día otra.

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook