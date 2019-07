Dice el presidente de Naturhouse que vivimos en una sociedad de vagos y que por eso no puede completar su plantilla: “es el mercado, amigo”. A lo mejor es que hay que ofrecer mejores salarios. Si no, con salarios que no alcanzan, nadie podrá comprar en sus tiendas . https://t.co/Vs1H9ovurU





Fuente: Adriana Salvatierra por Íñigo Errejón



Siga las noticias de eju.tv por Telegram, Whatsapp o Facebook