Diplomático de EEUU visita Santa Cruz, el MAS y Patzi ponen reparos

El rector de la UMSA afirmó que más que cuestionar las visitas, el Gobierno debería ser autocrítico sobre las irregularidades que está cometiendo. CC ve paranoia del Ejecutivo cuando vienen autoridades de EEUU

Marco Chuquimia / La Paz

Una visita al Centro Boliviano Americano (CBA) y una reunión con jóvenes becarios de programas de inglés fueron las actividades que cumplió el miércoles en Santa Cruz el vicesecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Kevin Michael O’Reilly. Ayer, se reunió con todo el personal de la embajada de Estados Unidos en La Paz para agradecer por el trabajo e intercambiar ideas.

La visita del funcionario del Gobierno de Donald Trump fue cuestionada por representantes del oficialismo y por el gobernador de La Paz y candidato a la Presidencia por MTS, Félix Patzi, que calificó como incómoda la llegada del diplomático.

“No podemos decidir sobre su deseo de visitar el país, en primer lugar; en segundo lugar, evidentemente la visita es impertinente en una coyuntura política como la que vivimos; debe haber un cierto respeto a la ciudadanía”, afirmó Patzi.

De acuerdo con los informes oficiales, O’Reilly también se reunirá con jóvenes mujeres, niñas jugadoras de fútbol y entrenadoras que participaron de programas de formación de entrenadoras de fútbol que auspicia Estados Unidos, denominados: “Vencedoras” y “Diplomacia deportiva”.

El candidato a segundo senador de Comunidad Ciudadana (CC), Edwin Herrera, aseguró que las críticas que lanzan los dirigentes del MAS y Patzi son parte del discurso político que mantuvo a lo largo de estos años y que no fue capaz de transformar en acciones y nunca cerró la embajada de EEUU en Bolivia.

“Estamos en un tiempo de fuego y de discurso electoral. Se entiende, en algunas oportunidades, como ahora se pasan los límites, critican, vociferan, pero en el fondo siguen manteniendo relaciones cordiales con Estados Unidos y sus representantes acá”, argumentó.

Herrera aseguró que no conoce que Michael O’Reilly hubiera convocado a los dirigentes políticos o actores de los partidos de oposición, tal como denuncian los dirigentes del MAS, porque tienen otras tareas que cumplir.

El miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), alertó sobre la presencia del diplomático, en sentido de que las denuncias que realizan sobre el financiamiento de las campañas de los opositores venían desde países extranjeros.

Pero el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, afirmó que el Gobierno siempre quiere responsabilizar por lo que sucede dentro el país a los visitantes o a los gobiernos externos, aunque es el único culpable de lo que está sucediendo con los cívicos y los partidos en este tiempo.

“Eso es lo que debía preocupar, y eso es culpa nuestra. A veces hay la mala costumbre de culpar de todo, afuera, y qué de nosotros, yo me siento culpable de repente porque no he interpelado lo suficiente. Más culpable debía sentirse el Gobierno, pero como estos señores de autocríticos no tienen nada, entonces ahí están las consecuencias”, aseguró.

Albarracín dijo que las instituciones que reciban la visita del diplomático deberían sentir que están cumpliendo la misión que tienen con las personas.

Fuente: eldeber.com.bo