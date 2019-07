Dos clásicos nacionales son el plato fuerte del inicio del Clausura

La primera fecha del torneo Clausura 2019 inicia con dos clásicos nacionales como los partidos con mayor atractivo de la fecha. Bolívar, actual campeón del fútbol nacional, recibirá desde las 15:30 a Oriente Petrolero en el Hernando Siles; mientras que Blooming enfrentará a The Strongest en el cierre de la jornada (19:30), en el Ramón Aguilera Costas.

La Academia paceña hoy podría mostrar sus nuevos rostros, como ser el uruguayo Ángel Rodríguez, habilitado para jugar, o la de Cristhian Machado.

Entre tanto, Oriente Petrolero llegará a La Paz con un técnico interino en el banquillo: Luis Marín Camacho, sucede a Mauricio Soria, quien renunció en la semana.

En el otro clásico nacional, Blooming iniciará su carrera por el título sin la presencia de Rafael Barros ni de Rafael Mollercke, sus principales figuras, ya que entre los dos anotaron un total de 20 goles. Los jugadores se perderán este juego por un esguince en la rodilla.

En The Strongest el técnico Pablo Escobar tendrá una nueva dupla en el ataque, tras la salida de Rolando Blackburn. La ofensiva atigrada tendrá a Harold Reina como compañero de Jair Reinoso.

El otro cotejo de la jornada es entre Destroyers y Nacional Potosí desde las 15:00.

APUNTE

Pasan partido para mañana

El torneo Clausura 2019 al final no comenzó ayer. El choque entre Always Ready y Sport Boys que estaba programado en El Alto, al final fue reprogramado para mañana (20:00) y con la localía invertida (se jugará en Warnes) luego de que el club cruceño no lograra cerrar la logística para el viaje.

Tras las amenazas de paro de Fabol y la tardía confirmación de la FBF del inicio del torneo, el tiempo no alcanzó para solucionar el tema logístico.